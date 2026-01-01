Įdiek Prefect vienu spustelėjimu.
Šiuolaikinė Python pagrindu sukurta darbo eigų orkestravimo platforma, skirta kurti, planuoti ir stebėti duomenų srautus bei automatizavimo užduotis.
Rinkis VPS planą Prefect
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Prefect
„Prefect“ leidžia bet kurią „Python“ funkciją paversti suplanuota, stebima ir automatiškai pakartotinai vykdoma darbo eiga vos vienu dekoratoriumi. Skirtingai nei YAML pagrindu veikiantys orkestravimo įrankiai, „Prefect“ darbo eigas laiko įprastu „Python“ kodu – testuojamu, versijuojamu ir diegiamu kaip bet kuris kitas modulis. Pridėta vartotojo sąsaja (UI) rodo vykdymo būseną realiuoju laiku, žurnalus ir užduočių lygio istoriją kiekvienam vykdymui.
Savarankiškas „Prefect“ talpinimas jūsų VPS serveryje pašalina debesies vykdymo mokesčius, suteikia neribotą darbo eigų vykdymą už fiksuotą infrastruktūros kainą ir saugo jautrius duomenų srauto duomenis – kredencialus, užklausų rezultatus, žurnalus – visiškai jūsų pačių infrastruktūroje be priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės Prefect savybės
Python gimtosios darbo eigos
Papuoškite bet kurią Python funkciją su
@flow arba
@task, kad gautumėte planavimą, pakartotinius bandymus, talpyklą ir stebėjimą – nereikia mokytis jokios nuosavos DSL.
Automatiniai pakartotiniai bandymai
Konfigūruok eksponentinį atsitraukimą ir pasirinktinę pakartotinio bandymo logiką kiekvienai užduočiai, kad laikini gedimai API, duomenų bazėse ar tinklo iškvietimuose atsistatytų be rankinio įsikišimo.
Tiesioginis stebėjimas
Integruota vartotojo sąsaja rodo tiesioginę užduočių būseną, vykdymo žurnalus ir vykdymo istoriją, kad visada žinotum, kas vykdoma, kas nepavyko ir kodėl.
Lankstus planavimas
„Cron“ išraiškos, intervalų paleidikliai ir įvykiais pagrįsti diegimai leidžia paleisti konvejerius pagal bet kokį tvarkaraštį arba reaguojant į išorinius įvykius.
Darbo telkiniai ir darbuotojai
Paskirstykite srauto vykdymą tarp kelių vykdyklės procesų ar mašinų, plečiant skaičiavimo pajėgumus nepriklausomai nuo orkestravimo serverio.
Kodėl verta naudoti Prefect Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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