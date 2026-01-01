Įdiekite Grimoire vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvas su žymėjimu, visatekste paieška ir DI pagrįstu metaduomenų išgavimu.
Rinkis VPS planą Grimoire
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Grimoire
„Grimoire“ yra atvirojo kodo žymių tvarkyklė, sukurta būti nuolatine, ieškoma vieta viskam, ką išsaugai iš interneto. Ji saugo žymes su automatiniu metaduomenų ištraukimu – puslapio pavadinimu, aprašymu, favicon ir ekrano nuotrauka – kad tavo kolekcija išliktų naudinga dar ilgai po to, kai pamirši, kodėl ką nors išsaugojai.
Skirtingai nei naršyklės žymių aplankai, kurie sinchronizuojami su tiekėjų debesimis, savo VPS serveryje talpinant „Grimoire“ tavo skaitymo istorija, tyrimų nuorodos ir išsaugoti ištekliai išlieka visiškai privatūs. Vienas konteineris su integruota „SQLite“ saugykla reiškia, kad nereikia nieko prižiūrėti – tiesiog išsaugok, žymėk ir ieškok.
Pagrindinės Grimoire savybės
Automatinis metaduomenų ištraukimas
„Grimoire“ automatiškai gauna pavadinimą, aprašymą, favicon ir ekrano nuotrauką kiekvienai žymei, todėl tavo biblioteka lieka tvarkinga be rankinio darbo.
Viso teksto paieška
Ieškok žymių pavadinimuose, aprašuose, žymėse ir pastabose, kad akimirksniu rastum bet ką savo kolekcijoje.
Žymės ir kategorijos
Tvarkyk žymes lanksčiomis žymėmis ir kategorijomis, tada filtruok savo biblioteką, kad rastum būtent tai, ko tau reikia.
AI padedamas žymėjimas
Pasirinktinai prijunk dirbtinio intelekto teikėją, kad automatiškai siūlytų žymas ir santraukas pagal puslapio turinį.
Naršyklės plėtinys
Išsaugok žymes tiesiogiai iš „Chrome“ ar „Firefox“ naudodamas vieno paspaudimo plėtinį, nepalikdamas puslapio, kurį skaitai.
Kodėl verta naudoti Grimoire Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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