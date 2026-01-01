Įdiek Jellystat vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo statistikos ir įžvalgų prietaisų skydelis, skirtas „Jellyfin“ medijos serveriui, su išsamiu atkūrimo stebėjimu ir naudotojų analize.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Jellystat
Jellystat yra atvirojo kodo statistikos programa, sukurta specialiai Jellyfin medijos serveriui, įkvėpta Tautulli analitikos stiliaus, skirto Plex. Ji jungiasi prie tavo Jellyfin serverio API ir nuolat renka atkūrimo duomenis, naudotojų veiklą ir bibliotekos informaciją, viską pateikdama interaktyviomis diagramomis ir išsamiomis naudotojų informacijos suvestinėmis.
Jellystat talpinimas savo VPS leidžia visiškai kontroliuoti tavo peržiūrų istoriją ir serverio analitiką, be trečiųjų šalių sekimo paslaugų. Pridėta PostgreSQL duomenų bazė išsaugo istorinius atkūrimo duomenis atnaujinant konteinerius, o integruota atsarginių kopijų sistema išsaugo tavo statistiką ir konfigūraciją, kad analitika išliktų po atnaujinimų ir migracijų be rankinio eksportavimo.
Pagrindinės Jellystat savybės
Atkūrimo sekimas
Kiekvienas „Jellyfin“ srautas registruoja informaciją apie naudotoją, elementą, įrenginį ir žiūrėjimo trukmę, kad turėtum visą medijos serverio veiklos istoriją.
Vartotojo veiklos įžvalgos
Kiekvieno vartotojo prietaisų skydeliai rodo žiūrėjimo laiką, mėgstamiausią turinį ir žiūrėjimo įpročius visame namų ūkyje, kad būtų skaidriai pateikiamas medijos naudojimo suskirstymas.
Bibliotekos statistika
Išsamios filmų, serialų ir kito turinio analizės pagal žanrą, kodeką ir raišką atskleidžia tavo medijos bibliotekos struktūrą.
Integruotos atsarginės kopijos
Vieno paspaudimo atsarginė kopija ir atkūrimas Jellystat duomenų bazei užtikrina tavo istorinių statistinių duomenų saugumą atnaujinant, migruojant ir keičiant serverį.
Saugus autentifikavimas
JWT pagrįstas prisijungimas apsaugo analitikos prietaisų skydelį nuo viešos prieigos, nepriklausomai nuo „Jellyfin“ vartotojų paskyrų prisijungimui.
Kodėl verta naudoti Jellystat Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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