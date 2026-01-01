Įdiek Open Dronelog vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas analizatorius DJI ir Litchi dronų skrydžių žurnalams su 3D žemėlapiais, telemetrijos diagramomis ir spausdinamomis skrydžių ataskaitomis.
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Ką gali kurti su Open Dronelog
„Open Dronelog“ yra atvirojo kodo drono skrydžių žurnalo analizatorius, kuris importuoja DJI, Litchi ir Airdata eksportus į vietinę „DuckDB“ duomenų bazę ir pateikia juos per interaktyvų žiniatinklio prietaisų skydelį. Skirtingai nei debesų paslaugos, kurios užrakina jūsų skrydžių istoriją už prenumeratų ar įkėlimo limitų, kiekvienas skrydis, baterijos serijos numeris ir telemetrijos pavyzdys lieka jūsų serveryje, o analizės vykdomos lokaliai su automatiniu duomenų sumažinimu labai dideliems duomenų rinkiniams.
Savarankiškai talpinant „Open Dronelog“ savo VPS serveryje, asmenį identifikuojantys skrydžių keliai, drono serijos numeriai ir baterijos istorija lieka visiškai jūsų kontrolėje. Galite automatiškai sinchronizuoti žurnalus iš prijungto aplanko, generuoti spausdinamas A4 formato reguliavimo ataskaitas institucijoms ir dalytis viena instancija su visa dronų komanda be mokesčių už pilotą.
Pagrindinės Open Dronelog savybės
Įvairių formatų žurnalo importavimas
Importuoti DJI .txt, Litchi CSV ir Airdata eksportus su automatiniu vienetų aptikimu, išmaniuoju dublikatų šalinimu ir pasirenkamais trečiųjų šalių analizatoriaus įskiepiais.
Interaktyvūs skrydžių žemėlapiai
Atkurkite skrydžius 3D žemėlapyje su pasirenkamais palydoviniais, topografiniais arba OpenStreetMap sluoksniais, kintamo greičio valdymu ir tiesiogine RC valdymo svirčių vizualizacija.
Telemetrijos diagramos
Sinchronizuotos diagramos su priartinimo funkcija, skirtos aukščiui, greičiui, akumuliatoriaus elementų įtampai, padėčiai, RC signalui, GPS ir atstumui iki namų kiekvienam skrydžiui.
Baterijos būklės stebėjimas
Akumuliatoriaus įkrovimo ciklų skaičius, pilnos įkrovos talpos istorija ir naudojimo minučių tendencijos padeda tau pastebėti degradaciją prieš akumuliatoriui sugedus skrydžio metu.
Spausdinamos skrydžių ataskaitos
Kurti konfigūruojamas A4 HTML ataskaitas su pasirenkamomis laukų grupėmis, orų duomenimis ir grupavimu pagal dienas, kurios spausdinamos tiesiai į PDF institucijoms.
Pirmiausia vietinė talpa
Visi skrydžiai saugomi vietinėje „DuckDB“ duomenų bazėje su CSV, JSON, GPX ir KML eksportu, pilnu atsarginių kopijų kūrimu ir atkūrimu – nereikia įkelti į debesį.
Kodėl verta naudoti Open Dronelog Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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