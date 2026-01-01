Įdiek Traduora vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama vertimų valdymo platforma komandoms su REST API, prieiga pagal vaidmenis ir kelių formatų importavimu / eksportavimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Traduora
Traduora yra savarankiškai talpinama vertimų valdymo platforma, skirta kūrimo komandoms, valdančioms lokalizaciją keliomis kalbomis. Ji suteikia aiškią žiniatinklio sąsają vertimo projektams organizuoti, su importavimo ir eksportavimo palaikymu JSON, YAML ir CSV formatais.
Savarankiškas Traduora talpinimas VPS serveryje užtikrina visų tavo lokalizacijos duomenų privatumą ir tiesiogiai integruojasi su CI/CD konvejeriais per savo REST API. Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė leidžia tau kviesti vertėjus, recenzentus ir kūrėjus su atitinkamais leidimais, o vertimų istorija seka kiekvieną eilutės pakeitimą.
Pagrindinės Traduora savybės
REST API integracija
Automatizuok vertimų importavimą ir eksportavimą savo CI/CD pipeline, naudodamas visą REST API, be rankinio įsikišimo.
Kelių formatų eksportavimas
Eksportuokite vertimus kaip JSON, YAML, CSV ir kitais formatais, kad galėtumėte juos tiesiogiai įkelti į bet kokią sistemą ar kūrimo aplinką.
Prieiga pagal vaidmenis
Suteik kūrėjams, vertėjams ir recenzentams skirtingus leidimų lygius, kad projektai būtų tvarkingi ir saugūs.
Vertimo istorija
Kiekvienas vertimo eilutės pakeitimas yra sekamas, leidžiantis tau audituoti pakeitimus ir grįžti prie ankstesnių versijų.
Kodėl verta naudoti Traduora Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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