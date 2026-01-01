Iki 69 % nuolaida Notifiarr

Įdiek Notifiarr vienu spustelėjimu.

Vieningas klientas, skirtas Notifiarr.com, kuris sujungia tavo medijos sistemą su galingais pranešimų ir automatizavimo darbo eigomis.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Notifiarr vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Notifiarr

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Notifiarr

Notifiarr yra savarankiškai valdomas klientas, skirtas Notifiarr.com paslaugai, užtikrinantis gilią integraciją tarp tavo medijos automatizavimo sistemos — įskaitant Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ir Plex — ir centralizuotos pranešimų sistemos. Jis veikia kaip tiltas tarp tavo vietinių paslaugų ir Notifiarr.com, perduodamas įvykius, paleisdamas pasirinktinius darbo eigas ir teikdamas realaus laiko įspėjimus į Discord, Slack ir kitas platformas.

Paleisdamas Notifiarr klientą savo VPS serveryje, tu išlaikai visišką savo medijos sistemos integracijų kontrolę, neatskleisdamas atskirų paslaugų internetui. Viską konfigūruok per aiškią žiniatinklio sąsają, stebėk sistemos būklę ir nukreipk pranešimus tiksliai ten, kur tau jų reikia.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Notifiarr savybės

Starr programėlės integravimas

Prijunk Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ir dar daugiau, kad perduotum medijos įvykius ir automatiškai suaktyvintum pasirinktinius pranešimus.

Discord Pranešimai

Pristatykite turtingus, pritaikomus pranešimus į „Discord“ kanalus su medijos iliustracijomis, metaduomenimis ir veiksmo mygtukais.

Sistemos sveikatos stebėjimas

Stebėk disko vietą, procesorių, atmintį ir diskų būklę iš vieno valdymo pulto su automatizuotais įspėjimais.

Plex ir Tautulli palaikymas

Gauk dabar grojančių įrašų naujienas, atkūrimo įvykius ir naudotojų veiklos pranešimus tiesiai iš savo Plex Media Server.

Daugelio platformų pranešimai

Nukreipkite pranešimus į Slack, Telegram, el. paštą ir kitas platformas kartu su Discord lanksčiam pristatymui.

Kodėl verta naudoti Notifiarr Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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