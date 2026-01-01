Įdiek Notifiarr vienu spustelėjimu.
Vieningas klientas, skirtas Notifiarr.com, kuris sujungia tavo medijos sistemą su galingais pranešimų ir automatizavimo darbo eigomis.
Rinkis VPS planą Notifiarr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Notifiarr
Notifiarr yra savarankiškai valdomas klientas, skirtas Notifiarr.com paslaugai, užtikrinantis gilią integraciją tarp tavo medijos automatizavimo sistemos — įskaitant Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ir Plex — ir centralizuotos pranešimų sistemos. Jis veikia kaip tiltas tarp tavo vietinių paslaugų ir Notifiarr.com, perduodamas įvykius, paleisdamas pasirinktinius darbo eigas ir teikdamas realaus laiko įspėjimus į Discord, Slack ir kitas platformas.
Paleisdamas Notifiarr klientą savo VPS serveryje, tu išlaikai visišką savo medijos sistemos integracijų kontrolę, neatskleisdamas atskirų paslaugų internetui. Viską konfigūruok per aiškią žiniatinklio sąsają, stebėk sistemos būklę ir nukreipk pranešimus tiksliai ten, kur tau jų reikia.
Pagrindinės Notifiarr savybės
Starr programėlės integravimas
Prijunk Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ir dar daugiau, kad perduotum medijos įvykius ir automatiškai suaktyvintum pasirinktinius pranešimus.
Discord Pranešimai
Pristatykite turtingus, pritaikomus pranešimus į „Discord“ kanalus su medijos iliustracijomis, metaduomenimis ir veiksmo mygtukais.
Sistemos sveikatos stebėjimas
Stebėk disko vietą, procesorių, atmintį ir diskų būklę iš vieno valdymo pulto su automatizuotais įspėjimais.
Plex ir Tautulli palaikymas
Gauk dabar grojančių įrašų naujienas, atkūrimo įvykius ir naudotojų veiklos pranešimus tiesiai iš savo Plex Media Server.
Daugelio platformų pranešimai
Nukreipkite pranešimus į Slack, Telegram, el. paštą ir kitas platformas kartu su Discord lanksčiam pristatymui.
Kodėl verta naudoti Notifiarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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