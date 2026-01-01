Įdiek Cassandra Reaper vienu spustelėjimu.
Centralizuotas taisymo planuoklis ir žiniatinklio sąsaja, skirti palaikyti „Apache Cassandra“ klasterius sveikus ir nuoseklius.
Rinkis VPS planą Cassandra Reaper
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Cassandra Reaper
„Cassandra Reaper“ yra faktiškai atvirojo kodo įrankis, skirtas „Apache Cassandra“ taisymų valdymui vieno duomenų centro ir kelių vietų klasteriuose. Iš pradžių sukurtas „Spotify“ ir prižiūrimas „The Last Pickle“, „Reaper“ suskirsto didelius taisymus į valdomus vienetus, vykdo juos oportunistiškai per mazgus ir saugiai atnaujina po gedimų – pakeisdamas trapius cron valdomus „nodetool“ scenarijus į būseną išlaikantį, stebimą darbo eigą.
Savarankiškai talpinant „Reaper“ savo VPS serveryje, operatoriai gauna skirtą valdymo pultą su žiniatinklio vartotojo sąsaja, REST API ir metrikos galiniu tašku. Šis diegimas apima „Apache Cassandra“ mazgą, kad galėtumėte nedelsiant prisijungti, suplanuoti ir atlikti taisymus, tada prireikus registruoti papildomus gamybos klasterius per JMX.
Pagrindinės Cassandra Reaper savybės
Segmentuoti remontai
Padalinkite taisymus į nedidelius intervalus ir vykdykite juos oportunistiškai per mazgus, kad neperkrautumėte klasterio.
Remonto planavimas
Pasikartojančių taisymo darbų planavimas kiekvienam keyspace'ui su konfigūruojamu intensyvumu, lygiagretumu ir segmentų skaičiumi.
Daugiaklasterinis valdymas
Registruoti ir valdyti kelių Cassandra klasterių taisymus iš vienos žiniatinklio vartotojo sąsajos ir REST API.
Pristabdyti ir tęsti
Būseną išlaikančius taisymo procesus galima sustabdyti, atnaujinti ir atkurti po perkrovimų, neprarandant pažangos.
Metrikos ir stebėjimas
Integruotos „Dropwizard“ metrikos atskleidžia taisymo eigą, segmentų būseną ir JMX klasterio būklę stebėjimui.
Kodėl verta naudoti Cassandra Reaper Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Apache Amoro
„Lakehouse“ valdymas, skirtas „Iceberg“ ir „Paimon“, su savaime optimizuojančiu valdymo skydeliu
Apache CouchDB
Daugiapirminė NoSQL dokumentų duomenų bazė su HTTP/JSON API ir sinchronizavimu neprisijungus