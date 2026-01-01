Įdiek Hoppscotch vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo API kūrimo platforma, palaikanti REST, GraphQL, WebSocket ir komandos bendradarbiavimą realiuoju laiku.
Rinkis VPS planą Hoppscotch
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hoppscotch
„Hoppscotch“ yra moderni, lengva API kūrimo ir testavimo platforma, apimanti visą API gyvavimo ciklą – nuo užklausų kūrimo ir testavimo iki kolekcijų dokumentavimo ir dalijimosi jomis su tavo komanda. Ji palaiko REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events ir WebRTC vienoje sąsajoje, su aplinkos kintamaisiais, priešužklausiniais skriptais ir pažangiomis autentifikavimo parinktimis, įskaitant OAuth 2.0.
Savarankiškai talpinant „Hoppscotch“ tavo VPS, visi API raktai, užklausų duomenys ir komandos darbo vietos duomenys lieka visiškai tavo infrastruktūroje, pašalinant debesų pagrindu veikiančių API klientų duomenų privatumo problemas ir panaikinant prenumeratos mokesčius už kiekvieną vietą, tavo komandai augant.
Pagrindinės Hoppscotch savybės
Daugiaprotokolinis testavimas
Išbandyk REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events ir WebRTC ryšius iš vienos vieningos sąsajos.
Komandos darbo erdvės
Dalinkis kolekcijomis ir bendradarbiauk realiuoju laiku su komandos nariais bendrose darbo erdvėse, nepaliekant savo privačios infrastruktūros.
Išplėstinis autentifikavimas
Integruotas palaikymas OAuth 2.0, „Bearer“ žetonams, „Basic Auth“ ir API raktams apima praktiškai kiekvieną autentifikavimo schemą.
Aplinkos kintamieji
Perjunkite tarp kūrimo, testavimo ir produkcinės aplinkos akimoju, rankiniu būdu neredaguodami užklausos parametrų.
Kolekcijų valdymas
Organizuokite užklausas į versijuotas kolekcijas, palaikančias importavimą ir eksportavimą Postman ir OpenAPI formatais.
Kodėl verta naudoti Hoppscotch Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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