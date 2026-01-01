Įdiek pgAdmin vienu spustelėjimu.
PostgreSQL atvirojo kodo administravimo ir kūrimo platforma – populiariausias grafinis valdymo įrankis Postgres duomenų bazėms.
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Ką gali kurti su pgAdmin
pgAdmin yra populiariausia ir daugiausiai funkcijų turinti atvirojo kodo administravimo ir kūrimo platforma, skirta PostgreSQL, kurią prižiūri PostgreSQL bendruomenė. Web versija (pgAdmin 4) suteikia patobulintą naršyklės pagrindu veikiančią sąsają vienam ar daugeliui Postgres serverių valdyti – schemos kūrimui, užklausų kūrimui su automatinio pildymo ir vykdymo planų funkcijomis, atsarginių kopijų kūrimui ir atkūrimui, vaidmenų ir teisių valdymui, replikacijos stebėjimui ir viso teksto paieškai duomenų bazės objektuose.
Įdiegus pgAdmin savo VPS serveryje, DBA ir kūrėjai gauna centralizuotą Postgres valdymo konsolę, pasiekiamą iš bet kurios vietos per naršyklę, neįdiegiant darbalaukio programos. Prijunk pgAdmin prie bet kurio pasiekiamo Postgres egzemplioriaus – vietinių konteinerių, debesyje talpinamų RDS ar Cloud SQL, arba nuotolinių Postgres serverių – ir valdyk juos visus iš vienos web sąsajos.
Pagrindinės pgAdmin savybės
Kelių serverių valdymas
Prisijunk ir valdyk bet kokį skaičių PostgreSQL serverių iš vienos žiniatinklio sąsajos, sugrupuotus į serverių grupes su pažymėtais metaduomenimis.
Užklausų įrankis su automatiniu pildymu
Pilnai funkcionalus SQL redaktorius su sintaksės paryškinimu, automatiniu lentelių ir stulpelių pavadinimų užbaigimu, užklausų istorija ir grafiniu EXPLAIN plano vizualizavimu.
Schemos dizaineris
Naršykite ir redaguokite duomenų bazes, schemas, lenteles, rodinius, funkcijas, sekas ir indeksus naudodami medžio naršyklę su paspaudimu redaguojamais dialogo langais.
ERD diagramos
Generuoti interaktyvias objektų ir ryšių diagramas iš esamų schemų arba vizualiai kurti naujas schemas prieš taikant pakeitimus duomenų bazei.
Atsarginės kopijos ir atkūrimas
Vykdyk pg_dump ir pg_restore operacijas tiesiogiai iš UI, su formato parinktimis, glaudinimo lygiais ir lentelių pasirinkimu.
Vaidmenų ir teisių valdymas
Vizualiai kurti vaidmenis, valdyti grupių narystes ir suteikti arba atšaukti objekto lygio teises duomenų bazėse ir schemose.
Kodėl verta naudoti pgAdmin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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