Iki 69 % nuolaida pgAdmin

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PostgreSQL atvirojo kodo administravimo ir kūrimo platforma – populiariausias grafinis valdymo įrankis Postgres duomenų bazėms.

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1 vCPU branduolys
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4 TB duomenų srautas
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7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su pgAdmin

pgAdmin yra populiariausia ir daugiausiai funkcijų turinti atvirojo kodo administravimo ir kūrimo platforma, skirta PostgreSQL, kurią prižiūri PostgreSQL bendruomenė. Web versija (pgAdmin 4) suteikia patobulintą naršyklės pagrindu veikiančią sąsają vienam ar daugeliui Postgres serverių valdyti – schemos kūrimui, užklausų kūrimui su automatinio pildymo ir vykdymo planų funkcijomis, atsarginių kopijų kūrimui ir atkūrimui, vaidmenų ir teisių valdymui, replikacijos stebėjimui ir viso teksto paieškai duomenų bazės objektuose.

Įdiegus pgAdmin savo VPS serveryje, DBA ir kūrėjai gauna centralizuotą Postgres valdymo konsolę, pasiekiamą iš bet kurios vietos per naršyklę, neįdiegiant darbalaukio programos. Prijunk pgAdmin prie bet kurio pasiekiamo Postgres egzemplioriaus – vietinių konteinerių, debesyje talpinamų RDS ar Cloud SQL, arba nuotolinių Postgres serverių – ir valdyk juos visus iš vienos web sąsajos.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės pgAdmin savybės

Kelių serverių valdymas

Prisijunk ir valdyk bet kokį skaičių PostgreSQL serverių iš vienos žiniatinklio sąsajos, sugrupuotus į serverių grupes su pažymėtais metaduomenimis.

Užklausų įrankis su automatiniu pildymu

Pilnai funkcionalus SQL redaktorius su sintaksės paryškinimu, automatiniu lentelių ir stulpelių pavadinimų užbaigimu, užklausų istorija ir grafiniu EXPLAIN plano vizualizavimu.

Schemos dizaineris

Naršykite ir redaguokite duomenų bazes, schemas, lenteles, rodinius, funkcijas, sekas ir indeksus naudodami medžio naršyklę su paspaudimu redaguojamais dialogo langais.

ERD diagramos

Generuoti interaktyvias objektų ir ryšių diagramas iš esamų schemų arba vizualiai kurti naujas schemas prieš taikant pakeitimus duomenų bazei.

Atsarginės kopijos ir atkūrimas

Vykdyk pg_dump ir pg_restore operacijas tiesiogiai iš UI, su formato parinktimis, glaudinimo lygiais ir lentelių pasirinkimu.

Vaidmenų ir teisių valdymas

Vizualiai kurti vaidmenis, valdyti grupių narystes ir suteikti arba atšaukti objekto lygio teises duomenų bazėse ir schemose.

Kodėl verta naudoti pgAdmin Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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