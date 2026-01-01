Įdiek Overseerr vienu spustelėjimu.
Medijos užklausų valdymo ir atradimo įrankis, skirtas Plex, su TMDb varomu naršymu, patvirtinimo darbo eiga ir automatine Sonarr ir Radarr integracija.
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Ką gali kurti su Overseerr
Overseerr yra pagrindinis atvirojo kodo medijos užklausų valdymo įrankis, skirtas Plex serverių operatoriams. Naudotojai naršo įspūdingoje TMDb varomoje sąsajoje, kad atrastų ir užklaustų filmų ar TV laidų; administratoriai peržiūri ir patvirtina šias užklausas, kurios vėliau automatiškai įvykdomos per Sonarr ir Radarr. Plex autentifikavimas užtikrina sklandų vienkartinį prisijungimą, o bibliotekos skeneris apsaugo nuo pasikartojančių atsisiuntimų, kryžmiškai patikrindamas, kas jau yra prieinama.
Savo VPS serveryje talpindamas Overseerr, suteiki tavo Plex bendruomenei išbaigtą, visada pasiekiamą portalą, neatskleidžiant užpakalinių automatizavimo įrankių. Skiriamieji resursai užtikrina greitą medijos atradimą su didelės raiškos iliustracijomis, o nuolatinė saugykla apsaugo užklausų istoriją, naudotojų paskyras ir integracijos nustatymus po perkrovimų ir atnaujinimų.
Pagrindinės Overseerr savybės
Plex vienkartinis prisijungimas
Vartotojai autentifikuojasi su savo „Plex“ paskyromis, o leidimai sinchronizuojami automatiškai, todėl nereikia palaikyti atskiro vartotojų valdymo lygmens.
Sonarr ir Radarr integracija
Patvirtintos užklausos yra persiunčiamos tiesiogiai į Sonarr arba Radarr automatiniam atsisiuntimui ir pristatymui į biblioteką, užbaigiant ciklą be rankinio įsikišimo.
TMDb atradimo sąsaja
Vizualiai turtinga naršymo patirtis, naudojant „The Movie Database“, leidžia vartotojams tyrinėti tendencingą, populiarų ir rekomenduojamą turinį prieš pateikiant užklausas.
Užklausos patvirtinimo darbo eiga
Administratoriai peržiūri laukiančias užklausas per intuityvų valdymo skydelį, turėdami galimybę patvirtinti, atmesti arba nustatyti individualias naudotojų kvotas, kad valdytų saugyklos talpą.
Daugiakanaliai pranešimai
Informuoja vartotojus apie užklausos būseną per „Discord“, „Telegram“, „Slack“, el. paštą, „webhook'us“, „Pushover“ ir kitus kanalus, o kiekvieną kanalą galima konfigūruoti atskirai.
Kodėl verta naudoti Overseerr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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