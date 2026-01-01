Iki 69 % nuolaida Norish

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Atvirojo kodo receptų tvarkyklė namų ūkiams su socialinių tinklų importu, dirbtinio intelekto mitybos analize ir sinchronizavimu realiuoju laiku.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Norish vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Norish

Norish yra moderni, pirmiausia namų ūkiui skirta receptų valdymo programėlė, sukurta šeimoms ir bendrai gyvenantiems asmenims. Ji importuoja receptus tiesiai iš URL nuorodų, „YouTube Shorts“, „Instagram Reels“, „TikTok“ vaizdo įrašų ir ekrano nuotraukų – taip pašalinant rankinio transkribavimo darbą, kurio reikalauja kitos receptų valdymo programėlės. Dirbtinio intelekto (DI) varoma mitybos analizė ir alergijų aptikimas automatiškai atliekami kiekvienam importuotam receptui, o pakeitimai sinchronizuojami realiuoju laiku visuose namų ūkio įrenginiuose per „Redis“.

Skirtingai nuo debesų pagrindu veikiančių receptų paslaugų, kurios monetizuoja jūsų duomenis ir riboja eksportą, Norish yra visiškai savarankiškai talpinama pagal AGPL-3.0 licenciją, išlaikant kiekvieną receptą, pirkinių sąrašą ir valgio planą jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, be jokių mokesčių už namų ūkį ar prenumeratos lygių.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Norish savybės

Socialinių tinklų receptų importas

Importuoti receptus iš bet kurio URL, „YouTube Shorts“, „Instagram Reels“ ar „TikTok“ vaizdo įrašų naudojant naršyklę be grafinės sąsajos – nereikia rankinio transkribavimo.

DI mitybos analizė

Automatiškai generuok mitybos informaciją ir aptik alergenus importuotuose receptuose, kad namų ūkio nariai, turintys mitybos poreikių, visada turėtų tikslius duomenis.

Namų ūkio sinchronizavimas realiuoju laiku

Receptų pakeitimai, pirkinių sąrašų atnaujinimai ir valgiaraščio korekcijos akimirksniu pasiekia kiekvieną namų ūkio įrenginį, nereikalaujant rankinio atnaujinimo.

Bendri pirkinių sąrašai

Kurk namų ūkio pirkinių sąrašus tiesiai iš pasirinktų receptų ir valgiaraščių, kad prekės būtų surūšiuotos efektyviam apsipirkimui.

CalDAV valgiaraščio planuoklis

Sinchronizuok savo maisto plano kalendorių su bet kuria su CalDAV suderinama programėle, kad suplanuoti patiekalai atsirastų šalia susitikimų ir priminimų.

Kodėl verta naudoti Norish Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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