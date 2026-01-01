Įdiek Norish vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo receptų tvarkyklė namų ūkiams su socialinių tinklų importu, dirbtinio intelekto mitybos analize ir sinchronizavimu realiuoju laiku.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Norish
Norish yra moderni, pirmiausia namų ūkiui skirta receptų valdymo programėlė, sukurta šeimoms ir bendrai gyvenantiems asmenims. Ji importuoja receptus tiesiai iš URL nuorodų, „YouTube Shorts“, „Instagram Reels“, „TikTok“ vaizdo įrašų ir ekrano nuotraukų – taip pašalinant rankinio transkribavimo darbą, kurio reikalauja kitos receptų valdymo programėlės. Dirbtinio intelekto (DI) varoma mitybos analizė ir alergijų aptikimas automatiškai atliekami kiekvienam importuotam receptui, o pakeitimai sinchronizuojami realiuoju laiku visuose namų ūkio įrenginiuose per „Redis“.
Skirtingai nuo debesų pagrindu veikiančių receptų paslaugų, kurios monetizuoja jūsų duomenis ir riboja eksportą, Norish yra visiškai savarankiškai talpinama pagal AGPL-3.0 licenciją, išlaikant kiekvieną receptą, pirkinių sąrašą ir valgio planą jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, be jokių mokesčių už namų ūkį ar prenumeratos lygių.
Pagrindinės Norish savybės
Socialinių tinklų receptų importas
Importuoti receptus iš bet kurio URL, „YouTube Shorts“, „Instagram Reels“ ar „TikTok“ vaizdo įrašų naudojant naršyklę be grafinės sąsajos – nereikia rankinio transkribavimo.
DI mitybos analizė
Automatiškai generuok mitybos informaciją ir aptik alergenus importuotuose receptuose, kad namų ūkio nariai, turintys mitybos poreikių, visada turėtų tikslius duomenis.
Namų ūkio sinchronizavimas realiuoju laiku
Receptų pakeitimai, pirkinių sąrašų atnaujinimai ir valgiaraščio korekcijos akimirksniu pasiekia kiekvieną namų ūkio įrenginį, nereikalaujant rankinio atnaujinimo.
Bendri pirkinių sąrašai
Kurk namų ūkio pirkinių sąrašus tiesiai iš pasirinktų receptų ir valgiaraščių, kad prekės būtų surūšiuotos efektyviam apsipirkimui.
CalDAV valgiaraščio planuoklis
Sinchronizuok savo maisto plano kalendorių su bet kuria su CalDAV suderinama programėle, kad suplanuoti patiekalai atsirastų šalia susitikimų ir priminimų.
Kodėl verta naudoti Norish Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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