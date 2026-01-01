Įdiek Infisical vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo paslapčių tvarkyklė, skirta saugiai sinchronizuoti aplinkos kintamuosius ir API raktus visuose projektuose ir aplinkose.
Rinkis VPS planą Infisical
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Infisical
„Infisical“ yra atvirojo kodo paslapčių valdymo platforma, kuri pakeičia išsibarsčiusius .env failus ir tiesiogiai kode įrašytus kredencialus vienu audituojamu tiesos šaltiniu. Ji suteikia švarią žiniatinklio sąsają, komandų eilutės sąsają (CLI) ir SDK integracijas, skirtas paslapčių saugojimui, sinchronizavimui ir rotacijai visose kūrimo, testavimo ir gamybos aplinkose, niekada neįrašant jautrių duomenų į versijų kontrolės sistemą.
Savarankiškas „Infisical“ talpinimas reiškia, kad tavo API raktai, duomenų bazių slaptažodžiai ir paslaugų prieigos raktai niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Tu gauni išsamius audito žurnalus, vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę ir paslapčių versijavimą aparatinėje įrangoje, kurią kontroliuoji – be mokesčių už kiekvieną vartotoją ir be trečiųjų šalių pažeidimo rizikos, atskleidžiančios tavo kredencialus.
Pagrindinės Infisical savybės
Centralizuota paslapčių saugykla
Saugokite visus aplinkos kintamuosius visuose projektuose ir aplinkose vienoje vietoje, su integruota projektų ir aplinkų atskirtimi.
Pilnas audito žurnalas
Kiekvienas paslapties skaitymas, rašymas ir ištrynimas yra registruojamas su laiko žymomis ir naudotojo priskyrimu, siekiant užtikrinti atitiktį ir reagavimą į incidentus.
CLI ir SDK integracija
Galima įterpti paslaptis į bet kurį procesą vykdymo metu naudojant CLI arba vietinius SDK, skirtus Node.js, Python, Go, Ruby ir kt., nemodifikuojant programos kodo.
Slaptas versijavimas
Kiekvienas paslapties pakeitimas yra versijuojamas, o tai leidžia grąžinti į bet kurią ankstesnę reikšmę, kai blogą diegimą reikia greitai atšaukti.
CI/CD srautų palaikymas
Vietinės integracijos su GitHub Actions, GitLab CI, Docker ir Kubernetes pašalina poreikį saugoti paslaptis kaip paprastojo teksto konvejerio kintamuosius.
Kodėl verta naudoti Infisical Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.