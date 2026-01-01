Iki 69 % nuolaida Infisical

Įdiek Infisical vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo paslapčių tvarkyklė, skirta saugiai sinchronizuoti aplinkos kintamuosius ir API raktus visuose projektuose ir aplinkose.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Infisical vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Infisical

„Infisical“ yra atvirojo kodo paslapčių valdymo platforma, kuri pakeičia išsibarsčiusius .env failus ir tiesiogiai kode įrašytus kredencialus vienu audituojamu tiesos šaltiniu. Ji suteikia švarią žiniatinklio sąsają, komandų eilutės sąsają (CLI) ir SDK integracijas, skirtas paslapčių saugojimui, sinchronizavimui ir rotacijai visose kūrimo, testavimo ir gamybos aplinkose, niekada neįrašant jautrių duomenų į versijų kontrolės sistemą.

Savarankiškas „Infisical“ talpinimas reiškia, kad tavo API raktai, duomenų bazių slaptažodžiai ir paslaugų prieigos raktai niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Tu gauni išsamius audito žurnalus, vaidmenimis pagrįstą prieigos kontrolę ir paslapčių versijavimą aparatinėje įrangoje, kurią kontroliuoji – be mokesčių už kiekvieną vartotoją ir be trečiųjų šalių pažeidimo rizikos, atskleidžiančios tavo kredencialus.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Infisical savybės

Centralizuota paslapčių saugykla

Saugokite visus aplinkos kintamuosius visuose projektuose ir aplinkose vienoje vietoje, su integruota projektų ir aplinkų atskirtimi.

Pilnas audito žurnalas

Kiekvienas paslapties skaitymas, rašymas ir ištrynimas yra registruojamas su laiko žymomis ir naudotojo priskyrimu, siekiant užtikrinti atitiktį ir reagavimą į incidentus.

CLI ir SDK integracija

Galima įterpti paslaptis į bet kurį procesą vykdymo metu naudojant CLI arba vietinius SDK, skirtus Node.js, Python, Go, Ruby ir kt., nemodifikuojant programos kodo.

Slaptas versijavimas

Kiekvienas paslapties pakeitimas yra versijuojamas, o tai leidžia grąžinti į bet kurią ankstesnę reikšmę, kai blogą diegimą reikia greitai atšaukti.

CI/CD srautų palaikymas

Vietinės integracijos su GitHub Actions, GitLab CI, Docker ir Kubernetes pašalina poreikį saugoti paslaptis kaip paprastojo teksto konvejerio kintamuosius.

Kodėl verta naudoti Infisical Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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