Įdiek dabar vienu spustelėjimu.
Nulinės konfigūracijos Docker ir Kubernetes stebėjimas, apimantis konteinerių būklę, galinių taškų patikras, sertifikatus ir viešą būsenos puslapį.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Maintenant
„Maintenant“ yra atvirojo kodo vieninga stebėjimo priemonė, kuri vienu metu pakeičia kelias savarankiškai talpinamas priemones. Įdiekite vieną konteinerį ir jis automatiškai aptiks kiekvieną darbo krūvį jūsų serveryje, stebėdamas konteinerio būseną, resursų naudojimą, HTTP ir TCP galinius taškus, TLS sertifikatus, atvaizdų atnaujinimus ir tinklo saugumo rizikas iš vienos „Go“ varomos valdymo panelės.
Sukurtas savarankiškai talpinantiems vartotojams ir mažoms komandoms, „Maintenant“ pateikiamas kaip vienas dvejetainis failas, palaikomas „SQLite“, nereikalaujantis išorinės duomenų bazės ar žurnalų siuntimo įrankio. Jis sąmoningai pateikiamas be integruoto autentifikavimo ir yra skirtas veikti už jūsų esamo atvirkštinio tarpinio serverio, kad išlaikytumėte vieną tapatybės sluoksnį visame savo sistemos komplekse, valdydami kiekvieną metriką, žurnalo eilutę ir įspėjimą be mokesčių už serverį ar metriką.
Pagrindinės Maintenant savybės
Konteinerių automatinis aptikimas
Aptinka kiekvieną „Docker“ konteinerį ir „Kubernetes“ darbo krūvį vos tik jis paleidžiamas, įskaitant būsenos pokyčius, perkrovimo kilpas ir žurnalų srautą.
Galinio taško ir gyvybės signalo patikros
Nustato HTTP, TCP ir cron gyvybės signalo monitorius, naudojant Docker žymas, su konfigūruojamais gedimų ir atkūrimo slenksčiais.
TLS sertifikato stebėjimas
Automatiškai importuoja sertifikatus iš stebimų HTTPS galinių taškų ir praneša likus 30, 14, 7, 3 ir 1 dienai iki galiojimo pabaigos.
Išteklių metrikos
Rodo realiuoju laiku procesoriaus, atminties, tinklo ir disko įvesties/išvesties (I/O) duomenis kiekvienam konteineriui su filtruotais slenksčio įspėjimais, siekiant sumažinti triukšmą.
Atnaujinti duomenis
Nuskaito OCI registrus, palygina atvaizdų santraukas, kad tiksliai žinotum, kuriems darbo krūviams laukia naujesnės versijos.
Viešas būsenos puslapis
Apibendrina stebėjimo duomenų svarbą realaus laiko būsenos puslapyje, veikiančiame serverio siunčiamų įvykių pagrindu, skirtame klientams bei komandos nariams.
Kodėl verta naudoti Maintenant Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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