Deploy SonarQube in one click installation.
Industry-standard platform for continuous code quality inspection, security analysis, and automated quality gates across 30+ languages.
Rinkis VPS planą SonarQube
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SonarQube
SonarQube is the leading open-source platform for continuous code quality and security analysis, used by over 400,000 organizations to systematically deliver clean, maintainable code. It performs deep static analysis across 30+ programming languages — detecting bugs, security vulnerabilities, code smells, and duplications — and integrates directly into CI/CD pipelines to enforce quality gates at every pull request.
Self-hosting SonarQube on your VPS ensures your source code and analysis results never leave your infrastructure, meeting compliance requirements for organizations handling sensitive or proprietary code. The PostgreSQL-backed deployment maintains a full history of quality metrics, enabling teams to track technical debt trends, coverage changes, and security posture over time.
Pagrindinės SonarQube savybės
30+ Language Support
Analyzes Java, Python, JavaScript, TypeScript, C#, Go, and more than 25 additional languages from a single unified platform.
Quality Gates
Block merges and deployments automatically when code introduces new bugs, security issues, or fails to meet defined coverage thresholds.
Security Vulnerability Detection
Identifies OWASP Top 10 vulnerabilities, injection flaws, and security hotspots with prioritized remediation guidance for your team.
CI/CD Pipeline Integration
Connects natively with GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, Azure DevOps, and Bitbucket to analyze every pull request automatically.
Technical Debt Tracking
Estimates remediation effort for all issues and tracks technical debt trends over time to help teams plan maintenance work effectively.
Kodėl verta naudoti SonarQube Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.