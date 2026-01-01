Įdiek MariaDB vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo reliacinė duomenų bazė ir MySQL suderinamas pakaitalas, kuriuo pasitiki milijonai diegimų visame pasaulyje.
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Ką gali kurti su MariaDB
MariaDB yra viena plačiausiai pasaulyje naudojamų reliacinių duomenų bazių, sukurta originalių MySQL kūrėjų, siekiant, kad ji nuolat išliktų atvirojo kodo. Ji siūlo visišką ACID atitiktį, MySQL suderinamumą, kelis saugojimo variklius ir verslo lygio funkcijas, tokias kaip Galera Cluster dideliam pasiekiamumui – todėl ji yra tvirtas pagrindas bet kokio dydžio žiniatinklio programoms, SaaS platformoms ir duomenų darbo krūviams.
Naudojant MariaDB savo VPS, tu gauni dedikuotus duomenų bazių resursus, tiesioginę konfigūracijos ir derinimo kontrolę bei bendrą duomenų bazių serverį, pasiekiamą visoms tavo programoms – be papildomų išlaidų ir kainodaros pagal resursus, būdingos valdomoms duomenų bazių paslaugoms.
Pagrindinės MariaDB savybės
MySQL suderinamumas
Tiesioginis MySQL pakeitimas reiškia, kad esamos programos, tvarkyklės ir įrankiai veikia be kodo pakeitimų.
ACID transakcijos
Visas transakcijų palaikymas su InnoDB užtikrina duomenų vientisumą programoms, kurios negali sau leisti nenuoseklios būsenos.
Galera Cluster
Integruota daugiameistrė replikacija, skirta didelio prieinamumo diegimams, kuriems reikalingos duomenų bazės operacijos be prastovų.
Keli saugyklos varikliai
Pasirink iš InnoDB, Aria, ColumnStore ir kitų, kad pritaikytum saugyklos variklį kiekvienam darbo krūvio tipui.
JSON ir erdviniai duomenys
Natyvus JSON duomenų tipas ir erdviniai indeksai palaiko šiuolaikinius programų duomenų modelius kartu su tradiciniais reliaciniais duomenimis.
Kodėl verta naudoti MariaDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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