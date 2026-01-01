Įdiek Dialoqbase vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas pokalbių robotų kūrėjas su privačia žinių baze ir prijungiamais kalbos bei įterpimo modelių teikėjais.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dialoqbase
„Dialoqbase“ yra atvirojo kodo platforma, skirta kurti tinkintus pokalbių robotus, pagrįstus tavo paties žinių baze. Dokumentai, svetainės, PDF failai, „GitHub“ saugyklos, garso ir vaizdo įrašų transkripcijos gali būti įkeliamos ir indeksuojamos naudojant „PostgreSQL“ su „pgvector“, o tada užklausiamos per bet kurį palaikomą kalbos modelį – „OpenAI“, „Anthropic“, „Google“, „Fireworks“, „Ollama“ arba savarankiškai priglobtą „Local AI“ egzempliorių. Keičiant tiekėjus, nereikia iš naujo indeksuoti tavo šaltinių.
Savarankiškai priglobiant „Dialoqbase“ savo VPS serveryje, tavo nuosavi dokumentai, pokalbių istorija ir tiekėjo API raktai lieka tavo kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną žinutę ar trečiųjų šalių SaaS priklausomybės. Integruotos kanalų integracijos leidžia tau publikuoti tą patį robotą „Telegram“, „Discord“, „WhatsApp“ arba įterpiamame žiniatinklio valdiklyje.
Pagrindinės Dialoqbase savybės
Privatus žinynas
Įkelk PDF, svetaines, svetainių žemėlapius, Word dokumentus, GitHub saugyklas, paprastą tekstą ir garso ar vaizdo įrašų transkripcijas, kad kiekvienas robotas remtųsi tavo duomenimis.
Įvairių teikėjų LLM
Keisk tarp OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama ir Local AI nereindeksuodamas savo šaltinių ar perrašydamas užklausų.
Postgres vektorinė paieška
Vektorinės įterptys gyvena PostgreSQL su pgvector, todėl viena duomenų bazė palaiko metaduomenis, pokalbių istoriją ir panašumo paiešką.
Kanalų integracijos
Paskelbk tą patį robotą „Telegram“, „Discord“, „WhatsApp“ arba įterpiamąjį žiniatinklio valdiklį iš vienos konfigūracijos.
Įterpiamas žiniatinklio valdiklis
Įdėk trumpą scenarijaus žymę į bet kurią svetainę, kad tavo robotas veiktų kaip plaukiojantis pokalbių valdiklis, nerašant priekinės sąsajos kodo.
REST API prieiga
REST API leidžia tau inicijuoti pokalbius, iš naujo apmokyti naudojant naujus šaltinius ir nukreipti atsakymus į individualizuotas programas bei automatizavimą.
Kodėl verta naudoti Dialoqbase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.