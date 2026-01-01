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Atvirojo kodo nuolatinės atminties serveris dirbtinio intelekto kodavimo agentams – tyliai fiksuoja, suspaudžia ir atkuria kontekstą kiekvienoje sesijoje.
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Ką gali kurti su agentmemory
agentmemory yra atvirojo kodo nuolatinė atmintis, skirta dirbtinio intelekto (DI) kodavimo agentams ir bet kokiam su MCP suderinamam klientui. Ji tyliai fiksuoja, ką tavo agentas veikia kiekvienos sesijos metu, suspaudžia tai į ieškomą atmintį ir įterpia tinkamą kontekstą į kitą sesiją, kad tau nebereikėtų iš naujo aiškinti savo architektūros, iš naujo atrasti tų pačių klaidų ir iš naujo mokyti tų pačių nuostatų.
Sukurta naudojant „iii“ variklį su 4 lygių konsolidavimo sistema ir hibridine BM25, vektorine bei grafine paieška, agentmemory pasiekia 95,2 % paieškos tikslumą „LongMemEval-S“ etalone, tuo pačiu sumažindama konteksto tokenų skaičių maždaug 92 %. Savo VPS serveryje talpinantys vartotojai išlaiko sesijos išrašus, atmintis ir pakartojimo istoriją savo kontroliuojamoje infrastruktūroje, be trečiosios šalies debesų paslaugų ar apmokestinimo už agentą.
Pagrindinės agentmemory savybės
Hibridinė paieška
Sujungia BM25 raktažodžių, tankiųjų vektorių ir žinių grafų paiešką, naudojant RRF suliejimą, kad agentai rastų tinkamą atmintį, nesvarbu, ar prisimeni tikslų posakį, ar tik koncepciją.
Automatinis fiksavimas
Dvylika kabliukų, skirtų „Claude Code“, ir šeši, skirti „Codex CLI“, įrašo užklausas, įrankių iškvietimus ir rezultatus be jokių rankinių išsaugojimo komandų – prisiminimai kaupiasi tiesiog dirbant įprastai.
Veikia su kiekvienu agentu
Vienas serveris palaiko MCP, REST ir stdio, todėl Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider ir bet kuris MCP klientas dalijasi ta pačia atminties sritimi.
Sesijos pakartojimas
Kiekvieną įrašytą sesiją galima peržiūrėti integruotoje peržiūros priemonėje, naudojant paleidimo, pristabdymo, greičio valdymo funkcijas ir klaviatūros sparčiuosius klavišus, kad būtų galima tiksliai derinti, ką agentas padarė ir kodėl.
4 lygių gyvavimo ciklas
Konsolidavimo konvejeris sendina stebėjimus, perkeldamas juos iš trumpalaikių į ilgalaikius lygius, pritaiko nykimą ir automatiškai pamiršta pasenusius prisiminimus, kad indeksas išliktų mažas, o atgaminimas – tikslus.
Kodėl verta naudoti agentmemory Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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