Iki 69 % nuolaida agentmemory

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Atvirojo kodo nuolatinės atminties serveris dirbtinio intelekto kodavimo agentams – tyliai fiksuoja, suspaudžia ir atkuria kontekstą kiekvienoje sesijoje.

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5,49  € /mėn.
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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su agentmemory

agentmemory yra atvirojo kodo nuolatinė atmintis, skirta dirbtinio intelekto (DI) kodavimo agentams ir bet kokiam su MCP suderinamam klientui. Ji tyliai fiksuoja, ką tavo agentas veikia kiekvienos sesijos metu, suspaudžia tai į ieškomą atmintį ir įterpia tinkamą kontekstą į kitą sesiją, kad tau nebereikėtų iš naujo aiškinti savo architektūros, iš naujo atrasti tų pačių klaidų ir iš naujo mokyti tų pačių nuostatų.

Sukurta naudojant „iii“ variklį su 4 lygių konsolidavimo sistema ir hibridine BM25, vektorine bei grafine paieška, agentmemory pasiekia 95,2 % paieškos tikslumą „LongMemEval-S“ etalone, tuo pačiu sumažindama konteksto tokenų skaičių maždaug 92 %. Savo VPS serveryje talpinantys vartotojai išlaiko sesijos išrašus, atmintis ir pakartojimo istoriją savo kontroliuojamoje infrastruktūroje, be trečiosios šalies debesų paslaugų ar apmokestinimo už agentą.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės agentmemory savybės

Hibridinė paieška

Sujungia BM25 raktažodžių, tankiųjų vektorių ir žinių grafų paiešką, naudojant RRF suliejimą, kad agentai rastų tinkamą atmintį, nesvarbu, ar prisimeni tikslų posakį, ar tik koncepciją.

Automatinis fiksavimas

Dvylika kabliukų, skirtų „Claude Code“, ir šeši, skirti „Codex CLI“, įrašo užklausas, įrankių iškvietimus ir rezultatus be jokių rankinių išsaugojimo komandų – prisiminimai kaupiasi tiesiog dirbant įprastai.

Veikia su kiekvienu agentu

Vienas serveris palaiko MCP, REST ir stdio, todėl Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider ir bet kuris MCP klientas dalijasi ta pačia atminties sritimi.

Sesijos pakartojimas

Kiekvieną įrašytą sesiją galima peržiūrėti integruotoje peržiūros priemonėje, naudojant paleidimo, pristabdymo, greičio valdymo funkcijas ir klaviatūros sparčiuosius klavišus, kad būtų galima tiksliai derinti, ką agentas padarė ir kodėl.

4 lygių gyvavimo ciklas

Konsolidavimo konvejeris sendina stebėjimus, perkeldamas juos iš trumpalaikių į ilgalaikius lygius, pritaiko nykimą ir automatiškai pamiršta pasenusius prisiminimus, kad indeksas išliktų mažas, o atgaminimas – tikslus.

Kodėl verta naudoti agentmemory Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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