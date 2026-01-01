Įdiek Invoice Ninja vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo sąskaitų išrašymo ir atsiskaitymų platforma, skirta laisvai samdomiems specialistams ir mažoms įmonėms.
Rinkis VPS planą Invoice Ninja
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Invoice Ninja
„Invoice Ninja“ yra daug funkcijų turinti atvirojo kodo platforma, skirta sąskaitoms faktūroms kurti, išlaidoms sekti, klientams valdyti ir mokėjimams priimti. Ja pasitiki daugiau nei 100 000 įmonių visame pasaulyje, ji palaiko daugiau nei 40 mokėjimo šliuzų, automatinius priminimus, pasikartojančias sąskaitas faktūras ir laiko stebėjimą – visa tai vienoje savarankiškai talpinamoje programoje.
Naudojant „Invoice Ninja“ savo VPS serveryje, jūsų finansiniai duomenys lieka jūsų kontrolėje, be mokesčių už operacijas, prenumeratos mokesčių ir priklausomybės nuo tiekėjo. Jūs gaunate visą nuosavybės teisę į klientų įrašus, mokėjimų istoriją ir finansines ataskaitas, nesidalindami jautriais verslo duomenimis su trečiųjų šalių SaaS paslaugų teikėjais.
Pagrindinės Invoice Ninja savybės
Kelių vartų mokėjimai
Priimkite mokėjimus per Stripe, PayPal, Authorize.net ir daugiau nei 40 kitų mokėjimo vartų tiesiogiai klientams skirtose sąskaitose faktūrose be papildomų prenumeratų.
Periodinės sąskaitos
Automatizuokite atsiskaitymą abonementiniams klientams naudodami suplanuotas sąskaitas, kurios generuojamos ir išsiunčiamos nustatytu ciklu be rankinio įsikišimo.
Laiko apskaita
Naudodamas integruotą laikmatį registruok apmokestinamas valandas ir vienu paspaudimu konvertuok stebėtą laiką tiesiai į sąskaitos eilutes.
Klientų portalas
Suteik klientams firminį savitarnos portalą, kad jie galėtų peržiūrėti sąskaitas, atlikti mokėjimus ir atsisiųsti ataskaitas, tiesiogiai su tavimi nesusisiekdami.
Išlaidų valdymas
Stebėkite verslo išlaidas, pridėkite kvitus ir paverskite jas apmokestinamomis kliento sąskaitomis viename sklandžiame darbo procese.
Kodėl verta naudoti Invoice Ninja Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
AureusERP
Atvirojo kodo ERP platforma, apimanti finansus, žmogiškuosius išteklius, atsargas, pardavimus ir CRM
Bagisto
Atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant Laravel, skirta internetinėms parduotuvėms