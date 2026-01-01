Iki 69 % nuolaida Invoice Ninja

Įdiek Invoice Ninja vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo sąskaitų išrašymo ir atsiskaitymų platforma, skirta laisvai samdomiems specialistams ir mažoms įmonėms.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,79/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Invoice Ninja vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Invoice Ninja

„Invoice Ninja“ yra daug funkcijų turinti atvirojo kodo platforma, skirta sąskaitoms faktūroms kurti, išlaidoms sekti, klientams valdyti ir mokėjimams priimti. Ja pasitiki daugiau nei 100 000 įmonių visame pasaulyje, ji palaiko daugiau nei 40 mokėjimo šliuzų, automatinius priminimus, pasikartojančias sąskaitas faktūras ir laiko stebėjimą – visa tai vienoje savarankiškai talpinamoje programoje.

Naudojant „Invoice Ninja“ savo VPS serveryje, jūsų finansiniai duomenys lieka jūsų kontrolėje, be mokesčių už operacijas, prenumeratos mokesčių ir priklausomybės nuo tiekėjo. Jūs gaunate visą nuosavybės teisę į klientų įrašus, mokėjimų istoriją ir finansines ataskaitas, nesidalindami jautriais verslo duomenimis su trečiųjų šalių SaaS paslaugų teikėjais.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Invoice Ninja savybės

Kelių vartų mokėjimai

Priimkite mokėjimus per Stripe, PayPal, Authorize.net ir daugiau nei 40 kitų mokėjimo vartų tiesiogiai klientams skirtose sąskaitose faktūrose be papildomų prenumeratų.

Periodinės sąskaitos

Automatizuokite atsiskaitymą abonementiniams klientams naudodami suplanuotas sąskaitas, kurios generuojamos ir išsiunčiamos nustatytu ciklu be rankinio įsikišimo.

Laiko apskaita

Naudodamas integruotą laikmatį registruok apmokestinamas valandas ir vienu paspaudimu konvertuok stebėtą laiką tiesiai į sąskaitos eilutes.

Klientų portalas

Suteik klientams firminį savitarnos portalą, kad jie galėtų peržiūrėti sąskaitas, atlikti mokėjimus ir atsisiųsti ataskaitas, tiesiogiai su tavimi nesusisiekdami.

Išlaidų valdymas

Stebėkite verslo išlaidas, pridėkite kvitus ir paverskite jas apmokestinamomis kliento sąskaitomis viename sklandžiame darbo procese.

Kodėl verta naudoti Invoice Ninja Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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