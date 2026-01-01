Įdiek Foundry VTT vienu spustelėjimu.
Pirmaujanti virtuali stalo žaidimų platforma, skirta stalo vaidmenų žaidimų (RPG) sesijoms vesti internetu, su žemėlapiais, veikėjų lapais, automatizavimu ir balso bei vaizdo integravimu.
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Ką gali kurti su Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop yra pirmaujanti komercinė, bet savarankiškai talpinama platforma, skirta žaisti stalo vaidmenų žaidimus internetu. Sukurta ant modulinio JavaScript variklio su išsamiu palaikymu Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu ir dešimtims kitų sistemų per bendruomenės modulius, ji suteikia profesionalaus lygio dinaminį apšvietimą, matomumo liniją, animuotus žetonus, kauliukų metimo automatizavimą ir plačią makro kalbą, skirtą individualiems žaidimo mechanizmams.
Savarankiškas Foundry talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tau tiesiogiai kontroliuoti kiekvieną kampaniją, veikėjo lapą ir mūšio žemėlapį — jokių SaaS mokesčių už sesiją, jokių mėnesinių debesies paslaugų mokesčių ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie tavo žaidėjų žaidimo duomenų. Reikalinga mokama Foundry licencija, kuri įsigyjama vieną kartą iš foundryvtt.com.
Pagrindinės Foundry VTT savybės
Dinaminis apšvietimas ir matymas
Plytelėmis pagrįsta karo migla, matomumo linijos skaičiavimai, dinaminiai šviesos šaltiniai ir regėjimas pagal žetoną suteikia žaidėjams kino kokybės požemių tyrinėjimo patirtį.
Sistema ir modulių parduotuvė
Integruotas D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu ir daugiau nei 100 kitų sistemų palaikymas, naudojant bendruomenės modulius ir turinio paketus.
Kauliukų automatizavimas
Integruotas kauliukų metikas su pokalbių integracija, formulių analizatoriumi ir kiekvienos sistemos taisyklėmis, kurios automatizuoja atakų metimus, žalą, gelbėjimosi metimus ir įgūdžių patikrinimus.
Balso ir vaizdo pokalbiai
Pasirenkami „WebRTC“ balso ir vaizdo kanalai veikia tiesiogiai „Foundry“ aplinkoje, todėl grupėms nereikia „Discord“, „Zoom“ ar kitų išorinių įrankių.
Makrokomandos ir „JavaScript“
Pilna makrokomandų sistema su „JavaScript“ prieiga prie žaidimo būsenos leidžia žaidimo meistrams automatizuoti sudėtingą mechaniką, kurti pasirinktinius mygtukus ir kurti dinamiškas scenas.
Nuolatinės kampanijos
Pasauliai, veikėjai, žurnalai, scenos ir žaidėjų duomenys išsaugomi tarp sesijų ir išlieka po konteinerio atnaujinimų naudojant vieną pavadintą tomą.
Kodėl verta naudoti Foundry VTT Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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