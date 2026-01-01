Iki 69 % nuolaida Lemmy

Įdiek Lemmy vienu spustelėjimu.

Federuotas nuorodų agregatorius ir diskusijų platforma, leidžianti bendruomenėms valdyti nepriklausomus forumus, sujungtus per ActivityPub Fediverse.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Lemmy vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Lemmy

„Lemmy“ – tai nemokama, atvirojo kodo federacinė nuorodų kaupiklio ir diskusijų platforma. Įsivaizduokite „Reddit“, tačiau kiekvieną serverį nepriklausomai valdo jo bendruomenė, o visi serveriai susijungia per „ActivityPub“ protokolą, todėl vartotojai gali prenumeruoti bendruomenes visame „Fediverse“. Sukurta naudojant „Rust“ siekiant mažo resursų naudojimo ir didelio lygiagretumo, „Lemmy“ siūlo komentarus su gijomis, balsavimu pagrįstą reitingavimą, pritaikytą bendruomenės moderavimą, kelis rūšiavimo algoritmus ir patobulintą žiniatinklio vartotojo sąsają.

Savo VPS serveryje talpinant „Lemmy“, bendruomenių organizatoriai, pomėgių grupės ir nišinių interesų atstovai gali valdyti savo forumą be reklama pagrįstų pajamų modelių, algoritminio srauto manipuliavimo ar duomenų rinkimo iš centrinės platformos. Pridėtas „PostgreSQL“ ir „pict-rs“ vaizdų talpinimas viską išlaiko jūsų infrastruktūroje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Lemmy savybės

Federacinės bendruomenės

Vartotojai bet kurioje Lemmy instancijoje gali prenumeruoti bendruomenes tavo serveryje, o tavo vartotojai gali prenumeruoti bendruomenes bet kurioje Fediverso vietoje.

Gijų komentarai ir balsavimas

Pažįstama Reddit stiliaus gijinė diskusija su balsavimu už ir prieš, keliais rūšiavimo algoritmais (populiariausi, geriausi, naujausi, kontroversiški) ir neribotu gijų gyliu.

Bendruomenės moderavimas

Kiekviena bendruomenė turi savo moderatorius su detaliais leidimais, individualiomis taisyklėmis ir specialiu moderatorių žurnalu skaidrumui.

Integruotas nuotraukų talpinimas

Kartu įdiegtas „pict-rs“ serveris leidžia vartotojams įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus tiesiai į tavo sistemą be išorinio CDN ar trečiųjų šalių paslaugų.

Apsaugos nuo šlamšto funkcijos

CAPTCHA registruojantis, užklausų dažnio ribojimas, visos instancijos baltieji ir juodieji sąrašai bei konfigūruojamos registracijos parinktys padeda kontroliuoti šlamštą ir piktnaudžiavimą.

Mobiliosios programėlės

Kelios iOS ir Android programėlės prisijungia prie bet kurios „Lemmy“ instancijos, kad vartotojai galėtų naršyti ir skelbti įrašus naudodami jiems patinkančią mobiliąją programėlę.

Kodėl verta naudoti Lemmy Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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