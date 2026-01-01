Įdiek Lemmy vienu spustelėjimu.
Federuotas nuorodų agregatorius ir diskusijų platforma, leidžianti bendruomenėms valdyti nepriklausomus forumus, sujungtus per ActivityPub Fediverse.
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Ką gali kurti su Lemmy
„Lemmy“ – tai nemokama, atvirojo kodo federacinė nuorodų kaupiklio ir diskusijų platforma. Įsivaizduokite „Reddit“, tačiau kiekvieną serverį nepriklausomai valdo jo bendruomenė, o visi serveriai susijungia per „ActivityPub“ protokolą, todėl vartotojai gali prenumeruoti bendruomenes visame „Fediverse“. Sukurta naudojant „Rust“ siekiant mažo resursų naudojimo ir didelio lygiagretumo, „Lemmy“ siūlo komentarus su gijomis, balsavimu pagrįstą reitingavimą, pritaikytą bendruomenės moderavimą, kelis rūšiavimo algoritmus ir patobulintą žiniatinklio vartotojo sąsają.
Savo VPS serveryje talpinant „Lemmy“, bendruomenių organizatoriai, pomėgių grupės ir nišinių interesų atstovai gali valdyti savo forumą be reklama pagrįstų pajamų modelių, algoritminio srauto manipuliavimo ar duomenų rinkimo iš centrinės platformos. Pridėtas „PostgreSQL“ ir „pict-rs“ vaizdų talpinimas viską išlaiko jūsų infrastruktūroje.
Pagrindinės Lemmy savybės
Federacinės bendruomenės
Vartotojai bet kurioje Lemmy instancijoje gali prenumeruoti bendruomenes tavo serveryje, o tavo vartotojai gali prenumeruoti bendruomenes bet kurioje Fediverso vietoje.
Gijų komentarai ir balsavimas
Pažįstama Reddit stiliaus gijinė diskusija su balsavimu už ir prieš, keliais rūšiavimo algoritmais (populiariausi, geriausi, naujausi, kontroversiški) ir neribotu gijų gyliu.
Bendruomenės moderavimas
Kiekviena bendruomenė turi savo moderatorius su detaliais leidimais, individualiomis taisyklėmis ir specialiu moderatorių žurnalu skaidrumui.
Integruotas nuotraukų talpinimas
Kartu įdiegtas „pict-rs“ serveris leidžia vartotojams įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus tiesiai į tavo sistemą be išorinio CDN ar trečiųjų šalių paslaugų.
Apsaugos nuo šlamšto funkcijos
CAPTCHA registruojantis, užklausų dažnio ribojimas, visos instancijos baltieji ir juodieji sąrašai bei konfigūruojamos registracijos parinktys padeda kontroliuoti šlamštą ir piktnaudžiavimą.
Mobiliosios programėlės
Kelios iOS ir Android programėlės prisijungia prie bet kurios „Lemmy“ instancijos, kad vartotojai galėtų naršyti ir skelbti įrašus naudodami jiems patinkančią mobiliąją programėlę.
Kodėl verta naudoti Lemmy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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