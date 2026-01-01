Įdiek Open Journal Systems vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo akademinių žurnalų valdymo ir leidybos platforma, kuria pasitiki tūkstančiai žurnalų visame pasaulyje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) yra nemokama, atvirojo kodo platforma, sukurta Public Knowledge Project (PKP), skirta valdyti visą akademinio žurnalo darbo eigą – nuo straipsnių pateikimo ir recenzavimo iki redagavimo, gamybos ir publikavimo internete. Tai yra plačiausiai pasaulyje naudojama atvirosios prieigos žurnalų valdymo sistema, kurią naudoja dešimtys tūkstančių žurnalų universitetuose, tyrimų institucijose ir nepriklausomuose leidėjuose visame pasaulyje.
Savarankiškas OJS talpinimas savo VPS serveryje suteikia jūsų žurnalui visišką nepriklausomybę nuo komercinių leidybos platformų, be mokesčių už straipsnius, be prenumeratos išlaidų ir su visiška nuosavybės teise į jūsų pateiktus duomenis ir publikacijų archyvą. Platforma palaiko kelių žurnalų diegimus, todėl tinka institucijoms, valdančioms kelis pavadinimus iš vieno diegimo.
Pagrindinės Open Journal Systems savybės
Pilnas pateikimo darbo eiga
Valdyk visą redakcinį gyvavimo ciklą nuo autoriaus pateikimo iki recenzavimo, teksto redagavimo, maketavimo ir galutinio publikavimo vienoje platformoje.
Recenzavimo valdymas
Priskirk recenzentus, sek peržiūros terminus, siųsk priminimus ir rink recenzentų sprendimus iš struktūrizuoto redakcinio prietaisų skydelio.
Atvirosios prieigos leidyba
Publikuok straipsnius pagal atvirosios prieigos licencijas su DOI integravimu, ORCID palaikymu ir indeksuotais metaduomenimis, kad būtų lengviau rasti.
Įskiepių ekosistema
Išplėsk OJS su įskiepiais, skirtais statistikai, naudojimo metrikai, prenumeratų valdymui, mokėjimo vartams ir trečiųjų šalių paslaugų integravimui.
Daugiakalbis palaikymas
OJS pateikiamas su vertimais dešimtimis kalbų ir palaiko dvikalbes arba daugiakalbes žurnalų sąsajas bei turinį.
Kodėl verta naudoti Open Journal Systems Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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