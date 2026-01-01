Įdiek Slash vienu spustelėjimu.
Savitarnos nuorodų tvarkyklė, kuri ilgus URL adresus paverčia įsimintinomis s/ nuorodomis, pasiekiamomis tiesiai iš tavo naršyklės adreso juostos.
Rinkis VPS planą Slash
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Slash
„Slash“ yra savarankiškai talpinama nuorodų trumpinimo tvarkyklė asmenims ir komandoms, norintiems patogesnio būdo dalintis ir pasiekti URL. Vietoj žymių, išsibarsčiusių po naršykles, ar sunkiai įsimenamų peradresavimo nuorodų, „Slash“ leidžia tau apibrėžti s/-priešdėlio nuorodas – įvesk s/docs į naršyklės adreso juostą (su įdiegtu plėtiniu) ir tiesiogiai pateksi į paskirties vietą. Nuorodos gali būti žymimos, grupuojamos į bendrinamas kolekcijas ir prieinamos tavo komandai arba laikomos privačiomis.
Skirtingai nei talpinamos nuorodų trumpinimo paslaugos, kurios registruoja tavo srautą ir monetizuoja tavo duomenis, savarankiškai talpinant „Slash“ VPS serveryje, visa nuorodų analizė ir naudojimo duomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje – nereikia prenumeratos, nereikia pasitikėti jokia išorine paslauga ir neribojamas nuorodų skaičius, kurias gali sukurti.
Pagrindinės Slash savybės
Naršyklės adreso juostos spartieji klavišai
Naršyklės plėtiniai, skirti „Chrome“ ir „Firefox“, leidžia įvesti s/shortcut tiesiai į adreso juostą, kad pereitum prie bet kurio išsaugoto URL – nereikia jokių papildomų paspaudimų ar paieškos.
Bendrinamos kolekcijos
Sugrupuok susijusias nuorodas į kuruojamas kolekcijas ir dalinkis jomis su savo komanda arba viešai per vieną nuorodą.
Nuorodų analitika
Stebėk, kaip dažnai pasiekiamas kiekvienas nuorodos trumpinys, ir matyk srauto šaltinius, kad žinotum, kurios nuorodos yra aktyviai naudojamos, o kurias galima pašalinti.
Žymėmis pagrįstas organizavimas
Pridėkite žymes prie sparčiųjų nuorodų, kad jas būtų galima greitai filtruoti ir rasti vis didėjančioje vidinių ir komandos nuorodų bibliotekoje.
Komandos nuorodų bendrinimas
Kurk nuorodas, matomas visiems darbo srities nariams, arba apribok jas tik sau – laikydamas vidines ir asmenines nuorodas sutvarkytas vienoje vietoje.
Kodėl verta naudoti Slash Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu