Iki 69 % nuolaida Slash

Įdiek Slash vienu spustelėjimu.

Savitarnos nuorodų tvarkyklė, kuri ilgus URL adresus paverčia įsimintinomis s/ nuorodomis, pasiekiamomis tiesiai iš tavo naršyklės adreso juostos.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Slash vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Slash

„Slash“ yra savarankiškai talpinama nuorodų trumpinimo tvarkyklė asmenims ir komandoms, norintiems patogesnio būdo dalintis ir pasiekti URL. Vietoj žymių, išsibarsčiusių po naršykles, ar sunkiai įsimenamų peradresavimo nuorodų, „Slash“ leidžia tau apibrėžti s/-priešdėlio nuorodas – įvesk s/docs į naršyklės adreso juostą (su įdiegtu plėtiniu) ir tiesiogiai pateksi į paskirties vietą. Nuorodos gali būti žymimos, grupuojamos į bendrinamas kolekcijas ir prieinamos tavo komandai arba laikomos privačiomis.

Skirtingai nei talpinamos nuorodų trumpinimo paslaugos, kurios registruoja tavo srautą ir monetizuoja tavo duomenis, savarankiškai talpinant „Slash“ VPS serveryje, visa nuorodų analizė ir naudojimo duomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje – nereikia prenumeratos, nereikia pasitikėti jokia išorine paslauga ir neribojamas nuorodų skaičius, kurias gali sukurti.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Slash savybės

Naršyklės adreso juostos spartieji klavišai

Naršyklės plėtiniai, skirti „Chrome“ ir „Firefox“, leidžia įvesti s/shortcut tiesiai į adreso juostą, kad pereitum prie bet kurio išsaugoto URL – nereikia jokių papildomų paspaudimų ar paieškos.

Bendrinamos kolekcijos

Sugrupuok susijusias nuorodas į kuruojamas kolekcijas ir dalinkis jomis su savo komanda arba viešai per vieną nuorodą.

Nuorodų analitika

Stebėk, kaip dažnai pasiekiamas kiekvienas nuorodos trumpinys, ir matyk srauto šaltinius, kad žinotum, kurios nuorodos yra aktyviai naudojamos, o kurias galima pašalinti.

Žymėmis pagrįstas organizavimas

Pridėkite žymes prie sparčiųjų nuorodų, kad jas būtų galima greitai filtruoti ir rasti vis didėjančioje vidinių ir komandos nuorodų bibliotekoje.

Komandos nuorodų bendrinimas

Kurk nuorodas, matomas visiems darbo srities nariams, arba apribok jas tik sau – laikydamas vidines ir asmenines nuorodas sutvarkytas vienoje vietoje.

Kodėl verta naudoti Slash Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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