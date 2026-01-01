Įdiek MindsDB vienu spustelėjimu.
AI platforma, kuri leidžia kurti ir užklausti mašininio mokymosi modelius iš savo duomenų bazių, naudojant standartinę SQL.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su MindsDB
„MindsDB“ yra atvirojo kodo DI platforma, kuri integruoja mašininį mokymąsi tiesiai į tavo esamą duomenų bazės infrastruktūrą per SQL. Užuot kūrus atskirus ML procesus, tu kuri, apmokai ir užklausinėji prognozavimo modelius naudodamas standartinę SQL sintaksę su tavo PostgreSQL, MySQL ar MongoDB duomenimis. Ji palaiko AutoML, laiko eilučių prognozavimą, klasifikavimą ir integracijas su OpenAI, Hugging Face bei kitais DI teikėjais.
„MindsDB“ diegimas tavo nuosavame VPS išlaiko apmokymo duomenis ir modelio artefaktus tavo infrastruktūroje, suteikia skirtus resursus modelių apmokymui ir pašalina debesies paslaugų kaštus už kiekvieną prognozę – padarydamas DI prieinamą duomenų komandoms už nuspėjamą fiksuotą kainą.
Pagrindinės MindsDB savybės
SQL pagrįstas ML
Kurkite ir užklauskite mašininio mokymosi modelius naudodami standartinę SQL – nereikia jokių Python karkasų ar atskirų ML konvejerių.
AutoML variklis
Automatinė požymių inžinerija ir modelių atranka sumažina reikalingą patirtį diegiant tikslius prognozavimo modelius.
Kelių duomenų bazių palaikymas
Prisijunk prie PostgreSQL, MySQL, MongoDB ir dar daugiau, kad apmokytum modelius tiesiogiai naudodamas savo esamus gamybos duomenis.
AI modelių integracijos
Integruoti OpenAI, Hugging Face ir kitus tiekėjus, norint pridėti GPT paremtas natūralios kalbos apdorojimo (NKA) ir pasirinktines dirbtinio intelekto (DI) galimybes naudojant SQL.
Laiko eilučių prognozavimas
Kurkite paklausos prognozavimo, anomalijų aptikimo ir atsargų prognozavimo modelius be specializuotų ML žinių.
Kodėl verta naudoti MindsDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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