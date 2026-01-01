Iki 69 % nuolaida RosarioSIS

Įdiek RosarioSIS vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo studentų informacinė sistema, skirta valdyti pažymius, tvarkaraščius, lankomumą, atsiskaitymus ir maitinimo paslaugas.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek RosarioSIS vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su RosarioSIS

„RosarioSIS“ yra nemokama, atvirojo kodo mokinių informacinė sistema, sukurta mokykloms, mokyklų rajonams ir mokymo centrams, kuriems reikia valdyti visą mokinių gyvavimo ciklą vienoje vietoje. Ji apima priėmimą, tvarkaraščių sudarymą, pažymių ataskaitas, lankomumą, drausmę, sąskaitų išrašymą, maitinimo paslaugas ir daugiau nei tuziną kitų modulių – visa tai pasiekiama iš prisitaikančios žiniatinklio sąsajos, veikiančios telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir staliniuose kompiuteriuose.

Savarankiškai talpindamas „RosarioSIS“ savo VPS serveryje, išlaikai jautrius mokinių įrašus, pažymius ir finansinius duomenis tiesiogiai savo kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną mokinį ar priklausomybės nuo debesų paslaugų teikėjo. Diegime yra „PostgreSQL“ ir jis iš anksto sukonfigūruotas su „Traefik“ žymėmis, skirtomis automatiniam HTTPS maršrutizavimui.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės RosarioSIS savybės

Pažymiai ir pažymių knygelės

Sekti užduotis, svertinių pažymių skaičiavimus, vertinimo laikotarpius ir generuoti spausdinamus pažymių lapus bei akademinius išrašus tiesiogiai iš sistemos.

Lankomumo sekimas

Registruok kasdienį ir pagal kursus lankomumą naudodamas pasirinktinius kodus, o tada generuok nebuvimo ataskaitas ir automatiškai pranešk tėvams el. paštu.

Planavimas ir rotacija

Sudarykite pagrindinius tvarkaraščius, tvarkykite kursų užklausas ir priskirkite studentus skyriams, aptinkant konfliktus bei atsižvelgiant į patalpų ir mokytojų apribojimus.

Atsiskaitymas ir maitinimas

Tvarkyk mokesčius už mokslą, sąskaitas faktūras, mokėjimus ir valgyklos maitinimo planus su kiekvieno mokinio sąskaitų likučiais ir spausdinamomis ataskaitomis.

Tėvų ir mokinių portalai

Suteikite šeimoms atskirus prisijungimus, kad galėtų peržiūrėti pažymius, tvarkaraščius, lankomumą ir užduotis, neatskleidžiant biuro darbuotojų darbo eigų.

Daugiakalbis ir modulinis

Prieinama anglų, ispanų, prancūzų ir kitomis kalbomis, su pasirenkamais papildiniais, skirtais internetiniams vertinimams, nuorašams ir pasirinktinių ataskaitų kūrimo įrankiams.

Kodėl verta naudoti RosarioSIS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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