Įdiek RosarioSIS vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo studentų informacinė sistema, skirta valdyti pažymius, tvarkaraščius, lankomumą, atsiskaitymus ir maitinimo paslaugas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su RosarioSIS
„RosarioSIS“ yra nemokama, atvirojo kodo mokinių informacinė sistema, sukurta mokykloms, mokyklų rajonams ir mokymo centrams, kuriems reikia valdyti visą mokinių gyvavimo ciklą vienoje vietoje. Ji apima priėmimą, tvarkaraščių sudarymą, pažymių ataskaitas, lankomumą, drausmę, sąskaitų išrašymą, maitinimo paslaugas ir daugiau nei tuziną kitų modulių – visa tai pasiekiama iš prisitaikančios žiniatinklio sąsajos, veikiančios telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir staliniuose kompiuteriuose.
Savarankiškai talpindamas „RosarioSIS“ savo VPS serveryje, išlaikai jautrius mokinių įrašus, pažymius ir finansinius duomenis tiesiogiai savo kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną mokinį ar priklausomybės nuo debesų paslaugų teikėjo. Diegime yra „PostgreSQL“ ir jis iš anksto sukonfigūruotas su „Traefik“ žymėmis, skirtomis automatiniam HTTPS maršrutizavimui.
Pagrindinės RosarioSIS savybės
Pažymiai ir pažymių knygelės
Sekti užduotis, svertinių pažymių skaičiavimus, vertinimo laikotarpius ir generuoti spausdinamus pažymių lapus bei akademinius išrašus tiesiogiai iš sistemos.
Lankomumo sekimas
Registruok kasdienį ir pagal kursus lankomumą naudodamas pasirinktinius kodus, o tada generuok nebuvimo ataskaitas ir automatiškai pranešk tėvams el. paštu.
Planavimas ir rotacija
Sudarykite pagrindinius tvarkaraščius, tvarkykite kursų užklausas ir priskirkite studentus skyriams, aptinkant konfliktus bei atsižvelgiant į patalpų ir mokytojų apribojimus.
Atsiskaitymas ir maitinimas
Tvarkyk mokesčius už mokslą, sąskaitas faktūras, mokėjimus ir valgyklos maitinimo planus su kiekvieno mokinio sąskaitų likučiais ir spausdinamomis ataskaitomis.
Tėvų ir mokinių portalai
Suteikite šeimoms atskirus prisijungimus, kad galėtų peržiūrėti pažymius, tvarkaraščius, lankomumą ir užduotis, neatskleidžiant biuro darbuotojų darbo eigų.
Daugiakalbis ir modulinis
Prieinama anglų, ispanų, prancūzų ir kitomis kalbomis, su pasirenkamais papildiniais, skirtais internetiniams vertinimams, nuorašams ir pasirinktinių ataskaitų kūrimo įrankiams.
Kodėl verta naudoti RosarioSIS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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