Įdiek SolidInvoice vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo sąskaitų faktūrų programa, sukurta naudojant Symfony, skirta laisvai samdomiems specialistams ir mažoms įmonėms, kad galėtų valdyti klientus, pasiūlymus ir mokėjimus.
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Ką gali kurti su SolidInvoice
„SolidInvoice“ yra atvirojo kodo sąskaitų faktūrų išrašymo programa, sukurta naudojant „Symfony“ karkasą, skirta laisvai samdomiems darbuotojams, konsultantams ir mažoms įmonėms, kurioms reikia švaraus, tikslingo atsiskaitymo įrankio be mėnesinių SaaS mokesčių. Ji apima visą pasiūlymo-apmokėjimo darbo eigą: valdyk klientus ir kontaktus, siųsk pasiūlymus, kurie virsta sąskaitomis faktūromis, sek mokėjimus ir konfigūruok mokesčius bei valiutas, kad atitiktų tavo jurisdikciją.
Savarankiškai talpinant „SolidInvoice“ savo VPS serveryje, klientų įrašai, sąskaitų faktūrų istorija ir mokėjimo duomenys lieka tavo valdomoje infrastruktūroje – jokių mokesčių už vartotoją, jokių mokesčių už sąskaitą faktūrą ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie jautrios finansinės informacijos. Pirmosios paleisties vedlys padės tau nustatyti duomenų bazę ir sukurti pradinę administratoriaus paskyrą, o kartu su programa pateikiama „MySQL“ paslauga saugo visus operacijų duomenis už „Traefik“ valdomo HTTPS nuo pat pirmojo diegimo.
Pagrindinės SolidInvoice savybės
Pasiūlymai ir sąskaitos
Išrašyk profesionalias sąmatas, kurios vienu paspaudimu virsta sąskaitomis faktūromis, taip išvengiant pasikartojančio duomenų įvedimo visame pardavimų ir atsiskaitymų procese.
Klientų valdymas
Stebėkite klientus, kontaktus ir kredito likučius centriniame kataloge, kuriame pateikiama kiekvieno kliento sąskaitų istorija ir neapmokėti likučiai.
Periodinės sąskaitos
Suplanuok pasikartojančias sąskaitas faktūras nuolatiniams klientams ir abonementiniam atsiskaitymui, automatiškai generuojamas tavo nustatytu ciklu.
Mokėjimo sekimas
Registruokite dalinius ir visus mokėjimus už sąskaitas faktūras, su integruotu palaikymu įdiegiamiems mokėjimo vartams, tokiems kaip „Stripe“ ir „PayPal“.
Kelių valiutų ir mokesčiai
Išrašykite sąskaitas tarptautiniams klientams jų vietine valiuta ir konfigūruokite kelis mokesčių tarifus, kad galėtumėte tvarkyti PVM, GST ir regionines mokesčių struktūras.
Sukurta su Symfony
Paremtas brandžiu Symfony PHP karkasu, užtikrinantis stabilų, išplečiamą pagrindą su ilgalaike priežiūros istorija.
Kodėl verta naudoti SolidInvoice Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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