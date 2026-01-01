Iki 69 % nuolaida ThinkDashboard

Įdiek ThinkDashboard vienu spustelėjimu.

Lengvas, savarankiškai talpinamas žymių valdymo skydelis su sparčiaisiais klavišais ir minimalistine tekstine sąsaja.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ThinkDashboard vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su ThinkDashboard

„ThinkDashboard“ yra minimalistinis, savarankiškai talpinamas žymių prietaisų skydelis, sukurtas naudojant „Go“ ir „vanilla JavaScript“, skirtas žmonėms, norintiems greito naršyklės pradžios puslapio be įprastų namų laboratorijos prietaisų skydelių pertekliaus. Žymės yra sugrupuotos į kategorijas, išdėstytos keliuose puslapiuose ir pateikiamos per švarią, tekstu paremtą sąsają, kuri akimirksniu įkeliama staliniuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose.

Kiekvienai žymei galima priskirti spartųjį klavišą, todėl dažnai lankomos vietos atidarymas yra toks pat greitas, kaip ir klavišo paspaudimas – nereikia pelės, paieškos išskleidžiamojo meniu ar trečiųjų šalių plėtinių. Visi duomenys saugomi JSON failuose nuolatiniame diske, todėl atsarginės kopijos tampa itin paprastos, o tavo žymių kolekcija lieka visiškai tavo VPS, o ne talpinamoje žymių paslaugoje.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ThinkDashboard savybės

Spartieji klavišai

Priskirk klavišą bet kuriai žymei ir atidaryk ją akimirksniu iš valdymo skydelio, neliečiant pelės.

Minimalistinė teksto UI

Švari tekstinė sąsaja išlaiko dėmesį į tavo nuorodas, o ne į valdiklius, orų skydelius ar paslaugų plyteles.

Kategorizuotos žymės

Organizuok nuorodas į pasirinktines kategorijas, išdėstytas keliuose prietaisų skydelio puslapiuose, kad būtų aiškiai atskirti kontekstai.

Temos tinkinimas

Perjunk tarp tamsių ir šviesių temų arba kurk neribotą skaičių pasirinktinių spalvų variantų tiesiai iš konfigūracijos puslapio.

JSON failų saugykla

Visi žymekliai, puslapiai ir nustatymai yra saugomi kaip paprasti JSON failai nuolatiniame diske, kad būtų lengva kurti atsargines kopijas ir valdyti versijas.

Adaptyvusis dizainas

Išdėstymas prisitaiko prie telefonų ir planšetinių kompiuterių, todėl tavo pradžios puslapis yra toks pat greitai ir patogiai naudojamas ir ne prie stalinio kompiuterio.

Kodėl verta naudoti ThinkDashboard Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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