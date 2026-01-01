Įdiek ThinkDashboard vienu spustelėjimu.
Lengvas, savarankiškai talpinamas žymių valdymo skydelis su sparčiaisiais klavišais ir minimalistine tekstine sąsaja.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ThinkDashboard
„ThinkDashboard“ yra minimalistinis, savarankiškai talpinamas žymių prietaisų skydelis, sukurtas naudojant „Go“ ir „vanilla JavaScript“, skirtas žmonėms, norintiems greito naršyklės pradžios puslapio be įprastų namų laboratorijos prietaisų skydelių pertekliaus. Žymės yra sugrupuotos į kategorijas, išdėstytos keliuose puslapiuose ir pateikiamos per švarią, tekstu paremtą sąsają, kuri akimirksniu įkeliama staliniuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose.
Kiekvienai žymei galima priskirti spartųjį klavišą, todėl dažnai lankomos vietos atidarymas yra toks pat greitas, kaip ir klavišo paspaudimas – nereikia pelės, paieškos išskleidžiamojo meniu ar trečiųjų šalių plėtinių. Visi duomenys saugomi JSON failuose nuolatiniame diske, todėl atsarginės kopijos tampa itin paprastos, o tavo žymių kolekcija lieka visiškai tavo VPS, o ne talpinamoje žymių paslaugoje.
Pagrindinės ThinkDashboard savybės
Spartieji klavišai
Priskirk klavišą bet kuriai žymei ir atidaryk ją akimirksniu iš valdymo skydelio, neliečiant pelės.
Minimalistinė teksto UI
Švari tekstinė sąsaja išlaiko dėmesį į tavo nuorodas, o ne į valdiklius, orų skydelius ar paslaugų plyteles.
Kategorizuotos žymės
Organizuok nuorodas į pasirinktines kategorijas, išdėstytas keliuose prietaisų skydelio puslapiuose, kad būtų aiškiai atskirti kontekstai.
Temos tinkinimas
Perjunk tarp tamsių ir šviesių temų arba kurk neribotą skaičių pasirinktinių spalvų variantų tiesiai iš konfigūracijos puslapio.
JSON failų saugykla
Visi žymekliai, puslapiai ir nustatymai yra saugomi kaip paprasti JSON failai nuolatiniame diske, kad būtų lengva kurti atsargines kopijas ir valdyti versijas.
Adaptyvusis dizainas
Išdėstymas prisitaiko prie telefonų ir planšetinių kompiuterių, todėl tavo pradžios puslapis yra toks pat greitai ir patogiai naudojamas ir ne prie stalinio kompiuterio.
Kodėl verta naudoti ThinkDashboard Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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