Įdiek Trailarr vienu spustelėjimu.
Automatiškai atsisiųsk ir tvarkyk filmų ir TV laidų anonsus savo Radarr ir Sonarr medijos bibliotekoms.
Rinkis VPS planą Trailarr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Trailarr
Trailarr yra atvirojo kodo priedas prie „arr“ medijos rinkinio, kuris randa, atsisiunčia ir suarchyvuoja anonsus kartu su filmais ir TV laidomis, kurias jau valdo Radarr ir Sonarr. Jis jungiasi prie kelių Radarr, Sonarr ir Plex egzempliorių, aptinka, ar anonsas jau egzistuoja, ir naudoja yt-dlp su FFmpeg, kad gautų trūkstamus anonsus tavo pasirinkta raiška ir kodeku.
Savarankiškai talpinant Trailarr VPS serveryje, anonsų darbo eiga veikia nuolat, neužimant namų serverio, o atsisiųsti failai patenka į tuos pačius bibliotekos kelius, kuriuos jau nuskaito tavo medijos serveris. Pritaikomos pavadinimų taisyklės, kokybės profiliai ir įvykių istorija leidžia lengvai išlaikyti visą anonsų kolekciją, kuri veikia su Plex, Jellyfin, Emby ir Kodi.
Pagrindinės Trailarr savybės
Radarr ir Sonarr sinchronizavimas
Jungiasi prie kelių Radarr, Sonarr ir Plex instancijų, kad atrastų kiekvieną stebimą filmą ir TV laidą be rankinio importavimo.
Automatiniai anonsų atsisiuntimai
Naudoja yt-dlp ir FFmpeg, kad gautų anonsus ir perkoduotų juos į tavo pageidaujamą raišką, kodeką ir garso nustatymus.
Kokybės profiliai
Nustatykite kiekvienam profiliui raiškos, formato ir filtravimo taisykles, kad kiekviena biblioteka gautų anonsus, atitinkančius jos kokybės standartus.
Plex pavadinimų suteikimo taisyklės
Išsaugo anonsus šalia medijos failų, naudodamas „Plex“ stiliaus pavadinimus, kad „Plex“, „Jellyfin“, „Emby“ ir „Kodi“ juos atpažintų be papildomos konfigūracijos.
Techninės įrangos spartinimas
Pasirenkamas VAAPI ir NVIDIA spartinimas pagreitina anonsų perkodavimą ir sumažina procesoriaus naudojimą didelių bibliotekų atveju.
Įvykių istorija ir žurnalai
Integruotas įvykių sekimas ir išsamūs žurnalai tiksliai parodo, kurie anonsai buvo atsisiųsti, praleisti arba nepavyko, kad būtų lengva šalinti triktis.
Kodėl verta naudoti Trailarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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