Iki 69 % nuolaida Coai

Įdiek Coai vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinama dirbtinio intelekto sujungimo platforma, sujungianti OpenAI, Claude, Gemini ir daugiau nei 20 tiekėjų, su kelių naudotojų valdymu ir naudojimo kvotomis.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Coai vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Coai

Coai (Chat Nio) yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto agregavimo platforma, kuri sujungia OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ir daugiau nei 20 kitų kalbos modelių teikėjų po viena talpinama sąsaja. Ji peržengia paprastos pokalbių vartotojo sąsajos ribas, pridėdama prenumeratos lygius, žetonų kvotas kiekvienam vartotojui, API raktų išdavimą ir naudojimo apmokestinimą – todėl ji tampa praktiška komandoms, kurioms reikia pasiūlyti kontroliuojamą LLM prieigą keliems vartotojams, neatskleidžiant aukštesnio lygio teikėjų raktų.

Savo VPS serveryje talpindamas Coai, tu įgyji visišką kontrolę, kokių modelių yra, kiek kiekvienas vartotojo lygis gali sunaudoti ir kaip atrodo tavo bendros API išlaidos – nemokėdamas mokesčių už kiekvieną vietą valdomai agregavimo paslaugai.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Coai savybės

Kelių tiekėjų agregavimas

Prijunk OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ir daugiau nei 20 tiekėjų per vieną platformą ir leisk vartotojams juos perjungti iš vienos sąsajos.

Vartotojo prenumeratos lygiai

Nustatykite nemokamus ir mokamus prenumeratos planus su prieigos raktų kvotomis kiekvienam lygiui, kontroliuodami, kiek kiekviena vartotojų grupė gali sunaudoti visuose sukonfigūruotuose teikėjuose.

API rakto išdavimas

Išduok API raktus savo vartotojams, kad jie galėtų programiškai pasiekti sukonfigūruotus modelius — niekada neatskleisdami savo pirminio tiekėjo kredencialų.

Naudojimo ir atsiskaitymų stebėjimas

Stebėkite kiekvieno vartotojo žetonų naudojimą ir numatomas išlaidas realiuoju laiku, su konfigūruojamais limitais, siekiant išvengti netikėto biudžeto viršijimo.

Modelių parduotuvė

Vartotojai atranda ir pasirenka iš visų sukonfigūruotų teikėjų naudodami integruotą modelių pasirinkimo įrankį, su funkcijų iškvietimo ir vaizdų generavimo palaikymu, kur tai įmanoma.

Kodėl verta naudoti Coai Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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