Įdiek Coai vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama dirbtinio intelekto sujungimo platforma, sujungianti OpenAI, Claude, Gemini ir daugiau nei 20 tiekėjų, su kelių naudotojų valdymu ir naudojimo kvotomis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Coai
Coai (Chat Nio) yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto agregavimo platforma, kuri sujungia OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ir daugiau nei 20 kitų kalbos modelių teikėjų po viena talpinama sąsaja. Ji peržengia paprastos pokalbių vartotojo sąsajos ribas, pridėdama prenumeratos lygius, žetonų kvotas kiekvienam vartotojui, API raktų išdavimą ir naudojimo apmokestinimą – todėl ji tampa praktiška komandoms, kurioms reikia pasiūlyti kontroliuojamą LLM prieigą keliems vartotojams, neatskleidžiant aukštesnio lygio teikėjų raktų.
Savo VPS serveryje talpindamas Coai, tu įgyji visišką kontrolę, kokių modelių yra, kiek kiekvienas vartotojo lygis gali sunaudoti ir kaip atrodo tavo bendros API išlaidos – nemokėdamas mokesčių už kiekvieną vietą valdomai agregavimo paslaugai.
Pagrindinės Coai savybės
Kelių tiekėjų agregavimas
Prijunk OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ir daugiau nei 20 tiekėjų per vieną platformą ir leisk vartotojams juos perjungti iš vienos sąsajos.
Vartotojo prenumeratos lygiai
Nustatykite nemokamus ir mokamus prenumeratos planus su prieigos raktų kvotomis kiekvienam lygiui, kontroliuodami, kiek kiekviena vartotojų grupė gali sunaudoti visuose sukonfigūruotuose teikėjuose.
API rakto išdavimas
Išduok API raktus savo vartotojams, kad jie galėtų programiškai pasiekti sukonfigūruotus modelius — niekada neatskleisdami savo pirminio tiekėjo kredencialų.
Naudojimo ir atsiskaitymų stebėjimas
Stebėkite kiekvieno vartotojo žetonų naudojimą ir numatomas išlaidas realiuoju laiku, su konfigūruojamais limitais, siekiant išvengti netikėto biudžeto viršijimo.
Modelių parduotuvė
Vartotojai atranda ir pasirenka iš visų sukonfigūruotų teikėjų naudodami integruotą modelių pasirinkimo įrankį, su funkcijų iškvietimo ir vaizdų generavimo palaikymu, kur tai įmanoma.
Kodėl verta naudoti Coai Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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