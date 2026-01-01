Įdiek OpenProject vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo projektų valdymo platforma, apimanti užduočių stebėjimą, Gantto planavimą, Agile lentas ir laiko stebėjimą vienoje savarankiškai talpinamoje programoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenProject
OpenProject yra atvirojo kodo projektų valdymo platforma, kuri suteikia komandoms savarankiškai talpinamą alternatyvą Jira, Asana ir Basecamp. Ji apima visą projekto gyvavimo ciklą – nuo užduočių ir klaidų sekimo iki Gantt laiko juostos planavimo, Agile lentų (Scrum ir Kanban) ir integruoto laiko sekimo – vienoje programoje. Skirtingai nei SaaS įrankiai, savarankiškas talpinimas išlaiko visus projekto duomenis, laiko juostas ir komandos komunikaciją tavo paties infrastruktūroje.
Programinės įrangos kūrimo, inžinerijos, vyriausybės ir statybos organizacijų komandos naudoja OpenProject sudėtingiems, kelių komandų projektams valdyti su griežtais duomenų suvereniteto reikalavimais. Šis šablonas diegia OpenProject su dedikuotomis web, background worker ir PostgreSQL paslaugomis pagal rekomenduojamą gamybos architektūrą.
Pagrindinės OpenProject savybės
Darbo paketo stebėjimas
Kurk ir valdyk užduotis, klaidas, naudotojų istorijas ir etapus su išsamiais metaduomenimis, hierarchijomis ir ryšiais tarp elementų.
Gantt laiko juostos planavimas
Planuokite darbus laike naudodami interaktyvias Ganto diagramas, priklausomybes ir etapų stebėjimą daugiapakopiams projektams.
Agile lentos
Vykdyk Scrum sprintus arba Kanban darbo eigas su nuvelkamomis lentomis, užduočių sąrašo valdymu ir pažangos stebėjimu.
Laikas ir išlaidų sekimas
Registruok laiką pagal darbo paketus, nustatyk biudžetus ir generuok išlaidų ataskaitas, kad projektai būtų vykdomi laiku ir neviršytų biudžeto.
GitHub ir GitLab integracija
Susiekite „pull“ užklausas ir įsipareigojimus tiesiogiai su darbo paketais, suteikdami kūrėjams ir projektų vadovams vieningą pažangos vaizdą.
Kodėl verta naudoti OpenProject Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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