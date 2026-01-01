Iki 69 % nuolaida Snac2

Įdiekite Snac2 vienu spustelėjimu.

Minimalistinis vieno vartotojo ActivityPub serveris, parašytas nešiojama C kalba, skirtas prisijungti prie Fediverso, naudojantis nereikšmingai mažai resursų.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite Snac2 vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Snac2

Snac2 yra minimalistinė ActivityPub instancija, parašyta nešiojama C kalba, be duomenų bazės priklausomybių — visi duomenys saugomi kaip paprasti failai diske. Sukurta asmenims ir mažoms instancijoms, ji jungiasi su Mastodon, Pleroma, Pixelfed ir platesniu Fediverse tinklu, patogiai veikiant ant mažų VPS instancijų ar vienplokščių kompiuterių.

Savarankiškas Snac2 talpinimas suteikia tau asmeninę tapatybę Fediverse tinkle, nepriklausant nuo trečiųjų šalių instancijų, kurios gali išsijungti, atsijungti nuo federacijos ar pakeisti politiką. Vienos dvejetainės architektūros, duomenų bazės nebuvimas ir su Mastodon suderinama API paverčia Snac2 vienu lengviausių ir lengviausiai prižiūrimų būdų dalyvauti decentralizuotoje socialinėje žiniasklaidoje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Snac2 savybės

Nereikia duomenų bazės

Visi įrašai, sekėjai ir konfigūracija yra saugomi kaip paprasti failai diske – nereikia diegti, derinti ar atskirai kurti atsarginių kopijų MySQL ar PostgreSQL.

Mastodon API suderinamumas

Naudokis esamomis „Mastodon“ mobiliosiomis ir darbalaukio programomis įrašams skelbti, laiko juostoms naršyti ir pranešimams tvarkyti, nereikės mokytis naujų įrankių.

ActivityPub federacija

Sekite naudotojus ir bendraukite su jais Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma ir bet kuriame kitame su ActivityPub suderinamame serveryje Fediverse tinkle.

Mažas resursų pėdsakas

Parašyta nešiojamąja C kalba kaip vienas statiškai suderinamas dvejetainis failas, „Snac2“ veikia naudodama kelis megabaitus RAM ir budėjimo režimu beveik nenaudoja procesoriaus.

Kelių naudotojų palaikymas

Talpinkite daugiau nei vieną paskyrą tame pačiame instanse iš komandų eilutės, naudinga šeimoms ar mažoms bendruomenėms, besidalijančioms vienu VPS.

Privatumą užtikrinantis dizainas

Jokio sekimo, jokios analizės, jokių trečiųjų šalių scenarijų — tavo laiko juosta lieka tavo VPS, o tavo sekėjų sąrašas niekada nepalieka tavo disko.

Kodėl verta naudoti Snac2 Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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