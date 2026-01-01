Įdiekite Snac2 vienu spustelėjimu.
Minimalistinis vieno vartotojo ActivityPub serveris, parašytas nešiojama C kalba, skirtas prisijungti prie Fediverso, naudojantis nereikšmingai mažai resursų.
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Ką gali kurti su Snac2
Snac2 yra minimalistinė ActivityPub instancija, parašyta nešiojama C kalba, be duomenų bazės priklausomybių — visi duomenys saugomi kaip paprasti failai diske. Sukurta asmenims ir mažoms instancijoms, ji jungiasi su Mastodon, Pleroma, Pixelfed ir platesniu Fediverse tinklu, patogiai veikiant ant mažų VPS instancijų ar vienplokščių kompiuterių.
Savarankiškas Snac2 talpinimas suteikia tau asmeninę tapatybę Fediverse tinkle, nepriklausant nuo trečiųjų šalių instancijų, kurios gali išsijungti, atsijungti nuo federacijos ar pakeisti politiką. Vienos dvejetainės architektūros, duomenų bazės nebuvimas ir su Mastodon suderinama API paverčia Snac2 vienu lengviausių ir lengviausiai prižiūrimų būdų dalyvauti decentralizuotoje socialinėje žiniasklaidoje.
Pagrindinės Snac2 savybės
Nereikia duomenų bazės
Visi įrašai, sekėjai ir konfigūracija yra saugomi kaip paprasti failai diske – nereikia diegti, derinti ar atskirai kurti atsarginių kopijų MySQL ar PostgreSQL.
Mastodon API suderinamumas
Naudokis esamomis „Mastodon“ mobiliosiomis ir darbalaukio programomis įrašams skelbti, laiko juostoms naršyti ir pranešimams tvarkyti, nereikės mokytis naujų įrankių.
ActivityPub federacija
Sekite naudotojus ir bendraukite su jais Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma ir bet kuriame kitame su ActivityPub suderinamame serveryje Fediverse tinkle.
Mažas resursų pėdsakas
Parašyta nešiojamąja C kalba kaip vienas statiškai suderinamas dvejetainis failas, „Snac2“ veikia naudodama kelis megabaitus RAM ir budėjimo režimu beveik nenaudoja procesoriaus.
Kelių naudotojų palaikymas
Talpinkite daugiau nei vieną paskyrą tame pačiame instanse iš komandų eilutės, naudinga šeimoms ar mažoms bendruomenėms, besidalijančioms vienu VPS.
Privatumą užtikrinantis dizainas
Jokio sekimo, jokios analizės, jokių trečiųjų šalių scenarijų — tavo laiko juosta lieka tavo VPS, o tavo sekėjų sąrašas niekada nepalieka tavo disko.
Kodėl verta naudoti Snac2 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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