Įdiek Zulip vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo komandų pokalbių platforma su organizuotu temų gijų valdymu, sukurta sutelktai ir asinchroninei komandinei komunikacijai.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Zulip
„Zulip“ yra galinga atvirojo kodo komandinio pokalbių platforma, kuri kiekvieną pokalbį suskirsto į temas kanaluose, todėl ji iš esmės skiriasi nuo įrankių su plokščiais kanalais. Užuot turėjus nediferencijuotą pranešimų srautą, kiekvienas pokalbis priklauso pavadintai temai – tai leidžia komandos nariams pasirinktinai pasivyti, atsakyti asinchroniškai ir rasti ankstesnius sprendimus be begalinio slinkimo.
Savo „Zulip“ talpinimas savo VPS serveryje suteikia jūsų komandai visišką kontrolę komunikacijos duomenims, pranešimų istorijai ir integracijoms. „Zulip“ palaiko daugiau nei 100 integracijų su kūrimo ir produktyvumo įrankiais ir siūlo vietines mobiliąsias bei darbalaukio programėles visoms pagrindinėms platformoms.
Pagrindinės Zulip savybės
Temų gijos
Kiekviena žinutė priklauso pavadintai temai kanale, todėl pokalbiai išlieka tvarkingi ir lengvai sekami net ir didelio srauto komandose.
Galinga visatekstė paieška
Ieškok visoje žinučių istorijoje, įskaitant failus ir nuorodas, kad akimirksniu rastum bet kokį praeities pokalbį ar sprendimą.
100+ integracijų
Vietinės integracijos su GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry ir kitais tiesiogiai perkelia kontekstą į tavo komandos kanalus.
Vietinės programėlės
Mobiliosios programėlės, skirtos iOS ir Android, taip pat darbalaukio programos, skirtos Windows, macOS ir Linux, palaiko tavo komandos ryšį visuose įrenginiuose.
Klaviatūra valdoma darbo eiga
Išsamūs klaviatūros spartieji klavišai ir netrukdanti sąsaja leidžia patyrusiems vartotojams naršyti ir atsakyti į žinutes visiškai be pelės.
Kodėl verta naudoti Zulip Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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