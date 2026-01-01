Įdiek LocalAI vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas, su OpenAI API suderinamas išvadų serveris, kuris jūsų pačių aparatinėje įrangoje vykdo LLM, vaizdų generavimą ir garso transkripciją.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LocalAI
LocalAI yra nemokama, atvirojo kodo alternatyva OpenAI API, kuri veikia visiškai jūsų infrastruktūroje. Ji įdiegia OpenAI REST API specifikaciją, todėl bet kuri programa, sukurta OpenAI – LangChain, LlamaIndex, AutoGen ir šimtai kitų – gali pereiti prie LocalAI, pakeisdama vieną galinio taško URL be jokių kodo pakeitimų. Ji palaiko kalbos modelius per llama.cpp, vaizdų generavimą per Stable Diffusion ir garso transkripciją per Whisper, visa tai teikiama iš vieno konteinerio su integruota modelių galerija ir pokalbių vartotojo sąsaja.
Savarankiškas LocalAI talpinimas reiškia, kad jūsų užklausos, atsakymai ir sugeneruotas turinys niekada nepalieka jūsų serverio. Nėra jokių mokesčių už žetonus, jokių užklausų apribojimų ir jokios priklausomybės nuo trečiųjų šalių API prieinamumo – todėl tai praktiška privatumui jautriems darbo krūviams ir ekonomiškai efektyviems gamybos diegimams.
Pagrindinės LocalAI savybės
Suderinama su OpenAI API
Galima naudoti kaip OpenAI API iškvietimų pakaitalą nekeičiant aplikacijos kodo – tiesiog atnaujinkite bazinį URL ir pakeiskite API raktą.
Daugiarūšės išvados
Vykdykite kalbos modelius, vaizdų generavimą (Stable Diffusion) ir garso transkripciją (Whisper) iš vieno serverio, naudodami vieną bendrą API.
Integruota modelių galerija
Naršyk, atsisiųsk ir aktyvuok iš anksto sukonfigūruotus modelius naudojant žiniatinklio sąsają, nerašant konfigūracijos failų ar nevykdant CLI komandų.
Tik CPU veikimas
Veikia standartinėje VPS aparatinėje įrangoje, nereikalaujant GPU – GPU spartinimas palaikomas, kai yra prieinamas, bet niekada nėra privalomas.
Jokių žetonų kainų
Neribotas modelio vykdymas be kainodaros pagal užklausą, naudojimo kvotų ar atsiskaitymo – vienintelės tavo išlaidos yra VPS, kuriame jis veikia.
Kodėl verta naudoti LocalAI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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