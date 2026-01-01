Deploy Kanboard in one click installation.
Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kanboard
Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics — all in a clean interface without unnecessary complexity.
Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in — just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.
Pagrindinės Kanboard savybės
Visual Kanban Boards
Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.
Task Management
Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.
Built-In Analytics
Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.
Flexible Authentication
Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.
Automation & API
Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.
Kodėl verta naudoti Kanboard Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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