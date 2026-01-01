Įdiek Grafana Loki vienu spustelėjimu.
Horizontaliai masteliuojama žurnalų agregavimo sistema, įkvėpta Prometheus, sukurta ekonomiškam žymių indeksavimui vietoj viso teksto.
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Ką gali kurti su Grafana Loki
„Grafana Loki“ yra atvirojo kodo žurnalų agregavimo sistema, sukurta „Grafana Labs“, kuri žurnalams taiko „Prometheus“ metodą – ji indeksuoja tik nedidelį metaduomenų žymų rinkinį kiekvienam srautui, o ne visą žurnalo turinį, o tai leidžia žymiai sumažinti saugojimo ir veiklos sąnaudas, palyginti su tradicinėmis žurnalų duomenų bazėmis. Žurnalus įkelia agentai, tokie kaip „Promtail“, „Grafana Alloy“, „Fluent Bit“ ar „Vector“, ir jie užklausiama naudojant „LogQL“.
Šis šablonas sujungia „Loki“ su „Grafana“, iš anksto sukonfigūruota kaip vartotojo sąsaja, ir iš anksto paruošia „Loki“ kaip numatytąjį duomenų šaltinį, todėl žurnalus galima ieškoti „Explore“ rodinyje, kai tik sistema paleidžiama. Savarankiškas talpinimas VPS serveryje leidžia jautrius programų ir audito žurnalus laikyti tik jūsų infrastruktūroje, be jokių mokesčių už įkėlimą gigabaitais.
Pagrindinės Grafana Loki savybės
Pavadinimu pagrįstas indeksavimas
„Loki“ indeksuoja tik nedidelį kiekį metaduomenų žymų kiekvienam žurnalo srautui, o ne visą duomenų paketą, taip sumažindamas saugojimo ir atminties sąnaudas, palyginti su „Elasticsearch“ tipo varikliais.
LogQL užklausų kalba
Užklausų žurnalai su PromQL įkvėpta sintakse, kuri palaiko filtravimą, analizavimą ir metrikos išgavimą, kad galėtum grafiškai atvaizduoti klaidų dažnį ir delsą tiesiai iš žurnalų eilučių.
Komplektuojama „Grafana“ vartotojo sąsaja
Pridėta „Grafana“ instancija turi iš anksto sukonfigūruotą „Loki“ kaip duomenų šaltinį, paruoštą „Explore“ rodiniui, prietaisų skydeliams ir vieningam perspėjimui nuo pat pirmos dienos.
Daugelio agentų įsisavinimas
Priimti žurnalus iš Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash ir bet kurio kliento, naudojančio Loki push API, lanksčiam surinkimui visoje tavo infrastruktūroje.
Vieningas įspėjimas
Apibrėžk į LogQL pagrįstas įspėjimų taisykles per Grafana ir nukreipk pranešimus į Slack, PagerDuty, el. paštą ir „webhook'us“ kartu su esamais metrikų įspėjimais.
Failų sistema pagrįsta talpykla
Numatytasis vieno dvejetainio failo režimas išsaugo gabalus ir TSDB indeksą į Docker tomą diske, nereikalaujant jokios išorinės objektų saugyklos, norint pradėti.
Kodėl verta naudoti Grafana Loki Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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