Įdiek REDAXO vienu spustelėjimu.
Lanksti atvirojo kodo PHP TVS, kuri suteikia kūrėjams visišką kontrolę svetainės išvesties kodui tiek paprastoms svetainėms, tiek sudėtingiems portalams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su REDAXO
REDAXO yra atvirojo kodo PHP turinio valdymo sistema, sukurta nuo 2004 m., kuri suteikia kūrėjams visišką svetainės išvesties kontrolę. Skirtingai nei griežtos TVS, kurios primeta fiksuotą HTML struktūrą, REDAXO leidžia tau kurti pasirinktinius modulius, kurie tiksliai apibrėžia, kaip turinys yra įvedamas ir atvaizduojamas – nuo minimalių nukreipimo puslapių iki didelių daugiakalbių portalų.
Savarankiškas REDAXO talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tu valdai savo turinį, duomenis ir tinkinimus be platformos mokesčių ar tiekėjo apribojimų. Šis šablonas sujungia REDAXO su MariaDB 10.11 ir automatiškai įdiegia TVS pirmojo paleidimo metu, kad galėtum prisijungti prie administratoriaus pulto ir iškart pradėti kurti.
Pagrindinės REDAXO savybės
Pasirinktiniai turinio moduliai
Kurkite daugkartinio naudojimo turinio modulius, kurie tiksliai kontroliuoja, kaip redaktoriai įveda duomenis ir kaip tie duomenys atvaizduojami HTML – be priklausomybės nuo konkrečios sistemos.
Pilna išvesties kontrolė
REDAXO nenustato jokių struktūrinių apribojimų jūsų žymėjimo kalbai, leidžiantis kūrėjams kurti švarų, semantinį HTML, pritaikytą kiekvienam projektui.
Pagalba keliomis kalbomis
Tvarkykite turinį įvairiomis kalbomis su integruotu „clang“ palaikymu, todėl REDAXO puikiai tinka tarptautinėms ir regioninėms svetainėms.
Papildinių ekosistema
Išplėsk REDAXO naudodami gausią bendruomenės priedų ekosistemą, apimančią medijos valdymą, SEO, formas, autentifikavimą ir dar daugiau.
Lanksti šablonų sistema
Apibrėžk pakartotinai naudojamus puslapių šablonus ir išdėstymus PHP kalba, suteikdamas front-end kūrėjams laisvę struktūrizuoti projektus taip, kaip jiems patinka.
Kodėl verta naudoti REDAXO Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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