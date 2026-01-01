Įdiek Kestra vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo darbo eigų orkestravimo platforma, kuri leidžia kurti, planuoti ir stebėti duomenų srautus bei automatizavimo darbo eigas naudojant vizualinį redaktorių.
Rinkis VPS planą Kestra
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kestra
Kestra yra atvirojo kodo, įvykiais valdoma darbo eigų orkestravimo platforma, sukurta inžinieriams, kuriems reikia planuoti, vykdyti ir stebėti sudėtingus duomenų srautus, nerašant pasikartojančio infrastruktūros kodo. Ji sujungia deklaratyvų YAML pagrindu sukurtą darbo eigos apibrėžimą su realaus laiko vizualiniu redaktoriumi, gyva topologijos diagrama ir vykdymo pakartojimu – todėl ji yra prieinama pradedantiesiems ir pakankamai galinga didelio masto duomenų inžinerijos komandoms.
Savarankiškai talpindamas Kestra savo VPS serveryje, gauni neribotas darbo eigas, visišką duomenų suverenumą ir galimybę prisijungti prie bet kurios vidinės paslaugos ar duomenų bazės, neatskleidžiant prisijungimo duomenų SaaS tiekėjui. Integruota papildinių biblioteka apima daugiau nei 400 integracijų iš karto.
Pagrindinės Kestra savybės
Vaizdo darbo eigos redaktorius
Kurk ir redaguok darbo eigas naršyklėje veikiančiame topologijos rodinyje, kuris atvaizduojamas realiuoju laiku, kai rašai YAML – nereikia jokio atskiro diagramų kūrimo įrankio.
Įvykiais valdomi aktyvikliai
Aktyvuokite darbo eigas pagal tvarkaraščius, webhooks, failų atvykimą, pranešimų eilės įvykius arba duomenų bazės pakeitimus, naudodami integruotus paleidimo tipus.
400+ Įskiepiai
Prisijunk prie AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API ir dešimčių duomenų bazių, nerašant jungties kodo.
Vykdymo pakartojimas
Pakartotinai paleiskite bet kurį ankstesnį užduoties vykdymą, patikrinkite įvestis ir išvestis kiekviename žingsnyje ir derinkite gedimus, neperkraunant viso konvejerio.
Lygiagrečių užduočių vykdymas
Vykdyti užduočių grupes lygiagrečiai arba nuosekliai toje pačioje darbo eigoje, siekiant maksimaliai padidinti pralaidumą ir sumažinti viso proceso vėlavimą.
Kodėl verta naudoti Kestra Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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