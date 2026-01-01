Įdiek SickGear vienu spustelėjimu.
Stabilus TV laidų automatizavimo serveris – ilgai veikianti, visapusiška „Sick-Beard“ atšaka, skirta savarankiškai valdomoms PVR sistemoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SickGear
„SickGear“ yra stabiliausia ir daugiausiai funkcijų turinti bendruomenės palaikoma originalaus „Sick-Beard“ projekto atšaka – savarankiškai valdomas TV laidų automatizavimo serveris, kuris seka tavo mėgstamas laidas, stebi „Usenet“ indeksuotojus ir torrentų sekiklius, ieškodamas naujų serijų, ir perduoda atitinkamus leidimus tavo atsisiuntimo programai, kad būtų automatiškai importuota į biblioteką. Jis nuolat tobulinamas nuo 2014 m., daugiausia dėmesio skiriant patikimumui, plačiam indeksuotojų palaikymui ir patobulintai žiniatinklio vartotojo sąsajai, įkvėptai originalaus „Sick-Beard“ dizaino.
Savarankiškai talpinant „SickGear“ VPS serveryje, tavo TV automatika veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl serijos atsiranda tavo bibliotekoje vos per kelias minutes po išleidimo. Jis natūraliai dera su „Plex“, „Jellyfin“, „Emby“ ir platesne „Servarr“ medijos platforma, ir veikia su praktiškai kiekvienu „Newznab“ ir „Torznab“ indeksuotoju.
Pagrindinės SickGear savybės
Rodyti sekimą su kokybės profiliais
Kiekvienai laidai skirti kokybės, raiškos, kalbos ir kodeko nustatymai reiškia, kad kiekvienas pavadinimas yra gaunamas tiksliai tokiu formatu, kokio tu nori.
Platus indeksuotojo palaikymas
„Newznab“ ir „Torznab“ suderinamumas bei tiesioginiai įskiepiai daugeliui privačių sekiklių apima praktiškai kiekvieną „Usenet“ ir torentų indeksuotoją.
Natyvios atsisiuntimo programos integracija
Integruoti papildiniai, skirti NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge ir rTorrent, leidžia SickGear koordinuoti visą atsisiuntimo eigą.
Paantraštės paieška
„OpenSubtitles“, „Addic7ed“ ir „Podnapisi“ integracija suranda tinkančius subtitrus jūsų pageidaujamomis kalbomis iškart po kiekvieno atsisiuntimo.
Anime ir specialaus formato palaikymas
Integruota AniDB integracija tvarko anime specifines pavadinimų konvencijas ir absoliutų serijų numeravimą be rankinių sprendimų.
Kodėl verta naudoti SickGear Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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