Įdiek Littlelink-Server vienu spustelėjimu.
Be būsenos, savarankiškai talpinama „Linktree“ alternatyva kūrėjų bio puslapiams su dešimtimis integruotų socialinių tinklų mygtukų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Littlelink-Server
„Littlelink-Server“ yra lengva, atvirojo kodo, būsenos neturinti nuorodų agregavimo paslauga, sukurta kaip savarankiškai talpinama alternatyva „Linktree“. Ji sugeneruoja vieną nukreipiamąjį puslapį, kuris surenka visas tavo svarbias nuorodas – socialinių tinklų profilius, turinio kanalus, el. paštą, aukojimo puslapius – už vieno trumpo URL adreso, kurį gali įdėti į bet kurią biografiją.
Kadangi visas puslapis generuojamas iš aplinkos kintamųjų, nėra duomenų bazės, administratoriaus skydelio ir mokesčio už kiekvieną vartotoją. Savarankiškas talpinimas tavo nuosavame VPS leidžia išlaikyti lankytojų srautą, prekės ženklo valdymą ir analizę tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, visiškai valdai domeną ir jokie duomenys nėra dalijami su trečiosios šalies platforma.
Pagrindinės Littlelink-Server savybės
Būsenos neturintis konteineris
Nereikia duomenų bazės ar nuolatinės saugyklos – visas puslapis atvaizduojamas iš aplinkos kintamųjų, todėl diegimai yra greiti ir lengvai pakeičiami.
150+ prekės ženklo mygtukų
Komplektuojama su integruotais, atpažįstamais mygtukais, skirtais GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify ir daugiau nei šimtui kitų paslaugų, iš karto.
Šviesios ir tamsios temos
Pasirink vieną iš integruotų šviesaus ir tamsaus rodymo režimų, kad atitiktų tavo asmeninį prekės ženklą, nereikia rašyti individualaus CSS.
Pasirinktinė mygtukų tvarka
Pakeiskite nuorodų rodymo tvarką naudodami paprastą kableliais atskirtą sąrašą, kad svarbiausios paskirties vietos liktų matomoje ekrano dalyje.
Open Graph metaduomenys
Apima konfigūruojamas Open Graph ir Twitter Card žymas, kad socialinių tinklų peržiūros aiškiai rodytų tavo avatarą, vardą ir biografiją.
Neprivaloma Umami analitika
Integruojasi su savitvarkomu Umami, kad privačiai sektų nuorodų paspaudimus be trečiųjų šalių slapukų ar išorinių sekiklių.
Kodėl verta naudoti Littlelink-Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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