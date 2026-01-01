Įdiek Bluesky Ozone vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdoma moderavimo ir žymėjimo paslauga, skirta „Bluesky“ tinklui ir kitoms AT protokolo programoms.
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Ką gali kurti su Bluesky Ozone
Bluesky Ozone yra oficiali moderavimo ir žymėjimo paslauga, skirta AT protokolui, atviram tinklui, kuris palaiko Bluesky. Ji sujungia Next.js žiniatinklio vartotojo sąsają su užpakaline paslauga, kuri leidžia moderatoriams rūšiuoti ataskaitas, pašalinti arba sustabdyti turinį ir paskyras, taikyti žymas ir publikuoti tas žymas atgal į tinklą per WebSockets.
Paleidus savo Ozone egzempliorių, tampi sudedamuoju žymėtoju, kurį Bluesky vartotojai gali prenumeruoti, suteikiant bendruomenėms, leidėjams ir tyrėjams galimybę formuoti tai, ką jie ir jų nariai mato, nepriklausomai nuo jokio vieno moderavimo paslaugų teikėjo. Savarankiškas talpinimas išlaiko ataskaitas, žymų istoriją ir politikos sprendimus infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji.
Pagrindinės Bluesky Ozone savybės
Daugiasluoksnis žymėjimas
Skelbk etiketes, kurias „Bluesky“ vartotojai gali pasirinkti, ir papildyk numatytąsias tinklo politikas savo moderavimo nuostatomis.
Ataskaitų rūšiavimas
Peržiūrėk, eskaluok ir tvarkyk gaunamus moderavimo pranešimus iš vienos sąsajos, sukurtos moderavimo komandoms.
Pašalinimai ir sustabdymai
Šalink turinį, blokuok paskyras ir atšauk sprendimus su visa audito istorija, susieta su moderatoriaus tapatybe.
El. laiškų šablonai
Siųsk šabloninius moderavimo el. laiškus paveiktiems vartotojams tiesiai iš valdymo pulto, kad bendravimas būtų nuoseklus.
Individualios etiketės taisyklės
Kurk ir keisk savo etiketės žodyną, kad atitiktų nišines bendruomenes, kalbas ar turinio politiką.
Kodėl verta naudoti Bluesky Ozone Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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