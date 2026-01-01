Iki 69 % nuolaida Bluesky Ozone

Įdiek Bluesky Ozone vienu spustelėjimu.

Savarankiškai valdoma moderavimo ir žymėjimo paslauga, skirta „Bluesky“ tinklui ir kitoms AT protokolo programoms.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Bluesky Ozone vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Bluesky Ozone

Bluesky Ozone yra oficiali moderavimo ir žymėjimo paslauga, skirta AT protokolui, atviram tinklui, kuris palaiko Bluesky. Ji sujungia Next.js žiniatinklio vartotojo sąsają su užpakaline paslauga, kuri leidžia moderatoriams rūšiuoti ataskaitas, pašalinti arba sustabdyti turinį ir paskyras, taikyti žymas ir publikuoti tas žymas atgal į tinklą per WebSockets.

Paleidus savo Ozone egzempliorių, tampi sudedamuoju žymėtoju, kurį Bluesky vartotojai gali prenumeruoti, suteikiant bendruomenėms, leidėjams ir tyrėjams galimybę formuoti tai, ką jie ir jų nariai mato, nepriklausomai nuo jokio vieno moderavimo paslaugų teikėjo. Savarankiškas talpinimas išlaiko ataskaitas, žymų istoriją ir politikos sprendimus infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Bluesky Ozone savybės

Daugiasluoksnis žymėjimas

Skelbk etiketes, kurias „Bluesky“ vartotojai gali pasirinkti, ir papildyk numatytąsias tinklo politikas savo moderavimo nuostatomis.

Ataskaitų rūšiavimas

Peržiūrėk, eskaluok ir tvarkyk gaunamus moderavimo pranešimus iš vienos sąsajos, sukurtos moderavimo komandoms.

Pašalinimai ir sustabdymai

Šalink turinį, blokuok paskyras ir atšauk sprendimus su visa audito istorija, susieta su moderatoriaus tapatybe.

El. laiškų šablonai

Siųsk šabloninius moderavimo el. laiškus paveiktiems vartotojams tiesiai iš valdymo pulto, kad bendravimas būtų nuoseklus.

Individualios etiketės taisyklės

Kurk ir keisk savo etiketės žodyną, kad atitiktų nišines bendruomenes, kalbas ar turinio politiką.

Kodėl verta naudoti Bluesky Ozone Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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