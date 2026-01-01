Iki 69 % nuolaida Reactive Resume

Įdiek Reactive Resume vienu spustelėjimu.

Nemokamas, atvirojo kodo CV kūrimo įrankis, kuris saugo tavo karjeros duomenis tavo serveryje, o ne trečiosios šalies debesyje.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Reactive Resume vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Reactive Resume

„Reactive Resume“ yra į privatumą orientuotas, atvirojo kodo gyvenimo aprašymų kūrimo įrankis, suteikiantis tau visišką tavo karjeros duomenų nuosavybę. Skirtingai nei SaaS gyvenimo aprašymų įrankiai, kurie saugo tavo informaciją trečiųjų šalių serveriuose, savarankiškas talpinimas VPS serveryje reiškia, kad tavo duomenys niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Kurk nepriekaištingus gyvenimo aprašymus naudodamas daugiau nei 14 profesionaliai sukurtų šablonų, peržiūrėk pakeitimus realiuoju laiku ir eksportuok tobulus PDF failus – visa tai nesukūrus paskyros kitoje platformoje.

Šis diegimas apima viską, ko reikia: „PostgreSQL“ vartotojo duomenims, „headless Chrome“ atvaizdavimo variklį PDF generavimui ir vietinę su S3 suderinamą failų saugyklą. Pasirenkama dirbtinio intelekto (DI) rašymo pagalba yra prieinama per „OpenAI“, „Google Gemini“ arba „Anthropic Claude“, jei pateiksi API raktą.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Reactive Resume savybės

14+ CV šablonai

Rinkis iš profesionaliai sukurtų šablonų ir pritaikyk šriftus, spalvas bei išdėstymą pagal savo asmeninį stilių.

Pikselių tikslumo PDF eksportavimas

Generuokite PDF failus naudodami integruotą „Chrome“ atvaizdavimo variklį be grafinės sąsajos – nereikia jokios trečiosios šalies paslaugos ar naršyklės papildinio.

Viešos dalinamos nuorodos

Pasidalyk savo CV naudodamas unikalų URL, kuris visada atspindės naujausius tavo pakeitimus, ir tau nereikės persiųsti failų.

AI rašymo pagalba

Patobulink CV turinį su pasiūlymais iš OpenAI, Google Gemini arba Anthropic Claude, naudodamas savo API raktą.

Dviejų faktorių autentifikacija

Apsaugok paskyras su TOTP pagrindu veikiančiu 2FA ir pasirenkamu prisijungimo rakto (passkey) palaikymu prisijungimui be slaptažodžio.

Kodėl verta naudoti Reactive Resume Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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