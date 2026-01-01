Įdiek Reactive Resume vienu spustelėjimu.
Nemokamas, atvirojo kodo CV kūrimo įrankis, kuris saugo tavo karjeros duomenis tavo serveryje, o ne trečiosios šalies debesyje.
Rinkis VPS planą Reactive Resume
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Reactive Resume
„Reactive Resume“ yra į privatumą orientuotas, atvirojo kodo gyvenimo aprašymų kūrimo įrankis, suteikiantis tau visišką tavo karjeros duomenų nuosavybę. Skirtingai nei SaaS gyvenimo aprašymų įrankiai, kurie saugo tavo informaciją trečiųjų šalių serveriuose, savarankiškas talpinimas VPS serveryje reiškia, kad tavo duomenys niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Kurk nepriekaištingus gyvenimo aprašymus naudodamas daugiau nei 14 profesionaliai sukurtų šablonų, peržiūrėk pakeitimus realiuoju laiku ir eksportuok tobulus PDF failus – visa tai nesukūrus paskyros kitoje platformoje.
Šis diegimas apima viską, ko reikia: „PostgreSQL“ vartotojo duomenims, „headless Chrome“ atvaizdavimo variklį PDF generavimui ir vietinę su S3 suderinamą failų saugyklą. Pasirenkama dirbtinio intelekto (DI) rašymo pagalba yra prieinama per „OpenAI“, „Google Gemini“ arba „Anthropic Claude“, jei pateiksi API raktą.
Pagrindinės Reactive Resume savybės
14+ CV šablonai
Rinkis iš profesionaliai sukurtų šablonų ir pritaikyk šriftus, spalvas bei išdėstymą pagal savo asmeninį stilių.
Pikselių tikslumo PDF eksportavimas
Generuokite PDF failus naudodami integruotą „Chrome“ atvaizdavimo variklį be grafinės sąsajos – nereikia jokios trečiosios šalies paslaugos ar naršyklės papildinio.
Viešos dalinamos nuorodos
Pasidalyk savo CV naudodamas unikalų URL, kuris visada atspindės naujausius tavo pakeitimus, ir tau nereikės persiųsti failų.
AI rašymo pagalba
Patobulink CV turinį su pasiūlymais iš OpenAI, Google Gemini arba Anthropic Claude, naudodamas savo API raktą.
Dviejų faktorių autentifikacija
Apsaugok paskyras su TOTP pagrindu veikiančiu 2FA ir pasirenkamu prisijungimo rakto (passkey) palaikymu prisijungimui be slaptažodžio.
Kodėl verta naudoti Reactive Resume Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu