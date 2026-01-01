Įdiek Unmanic vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamos medijos bibliotekos optimizatorius, kuris automatiškai perkoduoja ir konvertuoja failus į tavo pageidaujamus formatus.
Rinkis VPS planą Unmanic
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Unmanic
„Unmanic“ yra savarankiškai talpinamas medijos bibliotekos optimizavimo įrankis, kuris automatiškai nuskaito tavo failus ir perkoduoja juos į nuoseklius formatus, naudodamas FFmpeg. Užuot rankiniu būdu konvertavus failus ar rašius scenarijus, „Unmanic“ nuolat stebi bibliotekos katalogą, identifikuoja failus, kurie neatitinka tavo sukonfigūruotų išvesties nustatymų, ir įtraukia juos į apdorojimo eilę – visa tai valdoma per žiniatinklio sąsają.
Savarankiškai talpinant „Unmanic“ VPS serveryje, tu gauni nuolat veikiančią konvertavimo sistemą savo medijos kolekcijai. Nesvarbu, ar standartizuoji vaizdo kodekus, mažini failų dydžius, ar apdoroji DVR įrašus, „Unmanic“ atlieka darbus fone, nereikalaudamas, kad tavo stacionarus kompiuteris liktų įjungtas.
Pagrindinės Unmanic savybės
Automatinis bibliotekos nuskaitymas
„Unmanic“ nuolat skenuoja tavo medijos katalogą ir į eilę įtraukia failus, kurie neatitinka tavo sukonfigūruotų išvesties nustatymų, kad būtų apdoroti.
FFmpeg pagrįstas perkodavimas
Perkoduok vaizdo ir garso įrašus į bet kokį formatą ar kodeką, palaikomą FFmpeg, įskaitant H.264, H.265, AV1 ir AAC.
Įskiepių sistema
Išplėsk Unmanic su bendruomenės papildiniais, skirtais komercinių reklamų šalinimui, failų pervadinimui, archyvų glaudinimui ir dar daugiau.
Realaus laiko failų stebėjimas
Nauji arba pakeisti failai aptinkami automatiškai, todėl naujai pridėta medija įtraukiama į apdorojimo eilę be rankinio įsikišimo.
Užduočių eilės valdymas
Valdyk lygiagrečias konvertavimo užduotis su vaizdine eile, rodančia tiesioginę eigą, numatomą laiką ir apdorojimo istoriją.
Kodėl verta naudoti Unmanic Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.