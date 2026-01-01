Iki 69 % nuolaida Apache Gravitino

Įdiek Apache Gravitino vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo metaduomenų ežeras, kuris sujungia katalogus, schemas ir lenteles visose Iceberg, Hive, MySQL ir PostgreSQL sistemose per vieną API.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Apache Gravitino vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Apache Gravitino

69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache Gravitino

„Apache Gravitino“ yra geografiškai paskirstytas, federuotas metaduomenų ežeras, suteikiantis duomenų komandoms vieną vietą valdyti lenteles, schemas, failų rinkinius, modelius ir prieigos politikas įvairiuose kataloguose. Skirtingai nei tradicinis „Hive Metastore“, „Gravitino“ federuoja esamus katalogus nekopijuodamas metaduomenų ir pateikia juos per vieningą REST API ir modernią žiniatinklio vartotojo sąsają, kad tokie varikliai kaip „Trino“, „Spark“, „Flink“ ir „Doris“ galėtų užklausti tą patį loginį vaizdą.

Savarankiškas „Gravitino“ talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko jautrią kilmės informaciją, schemų apibrėžimus ir kredencialų susiejimus tavo aplinkoje ir padeda išvengti pasikartojančių valdomų metaduomenų paslaugų išlaidų. Pridėtas „Iceberg REST“ katalogo galinis taškas yra paruoštas palaikyti „lakehouse“ lenteles iš karto.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache Gravitino savybės

Vieningas metaduomenų ežeras

Federuoti Iceberg, Hive, JDBC ir failų sistemos katalogus per vieną REST API ir trijų lygių metalake.catalog.schema vardų sritį.

Integruotas „Iceberg REST“

Pristato „Iceberg“ REST katalogo galinį tašką 9001 prievade, kad „Spark“, „Flink“ ir „Trino“ galėtų skaityti ir rašyti „Iceberg“ lenteles be išorinės paslaugos.

Moderni interneto vartotojo sąsaja

Naršyk metalakes, katalogus, schemas ir lenteles, redaguok savybes ir tikrink kilmę iš integruotos žiniatinklio konsolės — nereikia jokio papildomo konteinerio.

Daugiamotoris suderinamumas

„Trino“, „Spark“, „Flink“, „Doris“ ir „PyIceberg“ jungtys bendrauja su „Gravitino“, kad tie patys metaduomenys palaikytų SQL, paketinius ir srautinius darbo krūvius.

Failų rinkinių ir modelių katalogai

Valdo nestruktūrizuotus failų rinkinius ir ML modelių metaduomenis kartu su lentelėmis, suteikia AI ir lakehouse darbo krūviams vieną valdymo lygmenį.

Kodėl verta naudoti Apache Gravitino Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

Apache Amoro

Apache Amoro

„Lakehouse“ valdymas, skirtas „Iceberg“ ir „Paimon“, su savaime optimizuojančiu valdymo skydeliu

Rinktis
ArangoDB

ArangoDB

Gimtoji daugiamodelė duomenų bazė grafikams, dokumentams ir rakto-vertės duomenims

Rinktis
ArcadeDB

ArcadeDB

Daugiamodelė duomenų bazė, skirta grafų, dokumentų, rakto-vertės ir laiko eilučių duomenims

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.