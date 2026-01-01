Įdiek Apache Gravitino vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo metaduomenų ežeras, kuris sujungia katalogus, schemas ir lenteles visose Iceberg, Hive, MySQL ir PostgreSQL sistemose per vieną API.
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Ką gali kurti su Apache Gravitino
„Apache Gravitino“ yra geografiškai paskirstytas, federuotas metaduomenų ežeras, suteikiantis duomenų komandoms vieną vietą valdyti lenteles, schemas, failų rinkinius, modelius ir prieigos politikas įvairiuose kataloguose. Skirtingai nei tradicinis „Hive Metastore“, „Gravitino“ federuoja esamus katalogus nekopijuodamas metaduomenų ir pateikia juos per vieningą REST API ir modernią žiniatinklio vartotojo sąsają, kad tokie varikliai kaip „Trino“, „Spark“, „Flink“ ir „Doris“ galėtų užklausti tą patį loginį vaizdą.
Savarankiškas „Gravitino“ talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko jautrią kilmės informaciją, schemų apibrėžimus ir kredencialų susiejimus tavo aplinkoje ir padeda išvengti pasikartojančių valdomų metaduomenų paslaugų išlaidų. Pridėtas „Iceberg REST“ katalogo galinis taškas yra paruoštas palaikyti „lakehouse“ lenteles iš karto.
Pagrindinės Apache Gravitino savybės
Vieningas metaduomenų ežeras
Federuoti Iceberg, Hive, JDBC ir failų sistemos katalogus per vieną REST API ir trijų lygių metalake.catalog.schema vardų sritį.
Integruotas „Iceberg REST“
Pristato „Iceberg“ REST katalogo galinį tašką 9001 prievade, kad „Spark“, „Flink“ ir „Trino“ galėtų skaityti ir rašyti „Iceberg“ lenteles be išorinės paslaugos.
Moderni interneto vartotojo sąsaja
Naršyk metalakes, katalogus, schemas ir lenteles, redaguok savybes ir tikrink kilmę iš integruotos žiniatinklio konsolės — nereikia jokio papildomo konteinerio.
Daugiamotoris suderinamumas
„Trino“, „Spark“, „Flink“, „Doris“ ir „PyIceberg“ jungtys bendrauja su „Gravitino“, kad tie patys metaduomenys palaikytų SQL, paketinius ir srautinius darbo krūvius.
Failų rinkinių ir modelių katalogai
Valdo nestruktūrizuotus failų rinkinius ir ML modelių metaduomenis kartu su lentelėmis, suteikia AI ir lakehouse darbo krūviams vieną valdymo lygmenį.
Kodėl verta naudoti Apache Gravitino Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
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Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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