Įdiek Qdrant vienu spustelėjimu.
Didelio našumo atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė semantinei paieškai, rekomendacijoms ir DI programoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Qdrant
Qdrant yra gamybinio lygio atvirojo kodo vektorinės panašumo paieškos variklis, sukurtas specialiai DI ir mašininio mokymosi užduotims. Jis saugo didelio matmenų vektorius kartu su turtingais naudingosios apkrovos metaduomenimis ir teikia artimiausių kaimynų užklausas per mažiau nei milisekundę, naudojant HNSW indeksavimą, kelias atstumo metrikas ir pažangų filtravimą – visa tai pasiekiama per REST ir gRPC API.
Savarankiškas Qdrant talpinimas VPS serveryje suteikia tau visišką atminties paskirstymo, indeksavimo konfigūracijos ir duomenų rezidavimo kontrolę be valdomų vektorinių duomenų bazių paslaugų kainodaros už užklausą ar ryšio apribojimų, todėl tai idealiai tinka DI startuoliams ir komandoms, plečiančioms semantinės paieškos ar RAG sistemas.
Pagrindinės Qdrant savybės
Submilisekundinė paieška
HNSW indeksavimas užtikrina beveik momentines artimiausių kaimynų užklausas milijonams vektorių, todėl dirbtinio intelekto (DI) programos išlieka greitai reaguojančios bet kokiu mastu.
Naudingosios apkrovos filtravimas
Filtruoti paieškos rezultatus pagal pasirinktinius metaduomenų laukus užklausos metu, derinant vektorinį panašumą su struktūrizuotomis sąlygomis vienoje užklausoje.
Keli atstumo metrikai
Pasirink Kosinuso, Euklido arba skaliarinės sandaugos atstumą, kad atitiktų tavo programos naudojamą įterpimo modelį, neperindeksuojant duomenų.
REST ir gRPC API
Integruokite Qdrant į bet kurią kalbą ar karkasą naudodami OpenAPI REST sąsają arba didelio pralaidumo gRPC API jautriems vėlavimui darbo krūviams.
Kvantavimo palaikymas
Skaliarinis ir produkto kvantavimas žymiai sumažina atminties pėdsaką, leidžiantis tau indeksuoti didesnius duomenų rinkinius toje pačioje aparatinėje įrangoje neprarandant kokybės.
Kodėl verta naudoti Qdrant Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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