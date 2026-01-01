Įdiek Fleet vieno paspaudimo diegimu.
Atvirojo kodo įrenginių valdymo platforma, skirta galinių įrenginių užklausoms, stebėjimui ir apsaugai visose macOS, Windows, Linux ir ChromeOS sistemose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Fleet
„Fleet“ yra atvirojo kodo įrenginių valdymo platforma, sukurta naudojant osquery, kuri suteikia saugumo ir IT komandoms prieigą realiuoju laiku, panašią į SQL, prie kiekvieno užregistruoto galinio įrenginio. Skirtingai nei tradiciniai MDM ar agentais pagrįsti įrankiai, „Fleet“ gali akimirksniu atsakyti į klausimus apie įrenginio būseną – įdiegtą programinę įrangą, veikiančius procesus, atvirus tinklo ryšius, prisijungusius vartotojus – iš interneto prietaisų skydelio arba API, užuot laukus suplanuotų duomenų rinkimo langų.
Savarankiškai talpinant „Fleet“ savo VPS serveryje, visa galinio įrenginio telemetrija lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje, be mokesčių už įrenginį ir jokių duomenų, siunčiamų išorinėms SaaS paslaugoms. Viena „Fleet“ instancija gali valdyti šimtus ar tūkstančius įrenginių „macOS“, „Windows“, „Linux“ ir „ChromeOS“ sistemose iš vienos vieningos sąsajos.
Pagrindinės Fleet savybės
Realiu laiku galinio taško užklausos
Vykdyk SQL užklausas bet kuriame prijungtame įrenginyje realiuoju laiku, kad atsakytum į saugumo ir IT klausimus, nelaukdamas suplanuotų nuskaitymų.
Pažeidžiamumo valdymas
„Fleet“ nuolat lygina įdiegtos programinės įrangos versijas su CVE duomenų bazėmis ir aptinka pažeidžiamus paketus visuose užregistruotuose įrenginiuose.
Kelių platformų MDM
Registruokite ir valdykite „macOS“ ir „Windows“ įrenginius naudodami vietinius MDM profilius, nediegdami atskiro MDM serverio.
Politikos vykdymas
Nustatykite numatomą įrenginio būseną kaip taisykles ir stebėkite, kurie galutiniai įrenginiai atitinka reikalavimus, o kuriuos reikia taisyti, iš centralizuoto valdymo pulto.
GitOps konfigūracija
Valdyk užklausas, politikas ir agentų konfigūracijas kaip kodą Git'e, kad pakeitimai būtų versijuojami ir audituojami.
REST API ir CLI
Automatizuokite registraciją, užklausų planavimą ir ataskaitų teikimą naudodami visą REST API arba „fleetctl“ komandų eilutės įrankį.
Kodėl verta naudoti Fleet Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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