Iki 69 % nuolaida Judge0 CE

Įdiek Judge0 CE vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo vykdymo API, kuri kompiliuoja ir vykdo pateiktis daugiau nei 60 programavimo kalbų izoliuotoje smėlio dėžėje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Judge0 CE vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Judge0 CE

Judge0 CE yra atvirojo kodo internetinė vertinimo sistema, kuri teikia paprastą HTTP JSON API, skirtą kompiliuoti ir vykdyti pirminį kodą daugiau nei 60 programavimo kalbų, įskaitant C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust ir Ruby. Kiekvienas pateikimas yra kompiliuojamas ir vykdomas visiškai izoliuotoje, resursais apribotoje smėlio dėžėje, naudojant Linux branduolio vardų sritis ir cgroups, užkertant kelią nevaldomiems procesams, atminties išsekimui ar failų sistemos pabėgimams.

Savarankiškas Judge0 talpinimas leidžia tau kurti kodavimo vertinimo platformas, konkursinio programavimo vertinimo sistemas ar edukacinius įrankius, nepasikliaujant trečiųjų šalių vykdymo paslaugomis. Tu valdai API, kontroliuoji užklausų limitus ir visus pateikimo duomenis laikai savo VPS. CE leidimas yra nemokamas ir licencijuotas MIT licencija, be jokių mokesčių už vykdymą, nepriklausomai nuo apimties.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Judge0 CE savybės

60+ kalbų palaikymas

Vykdyk pateikimus C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby ir dešimtimis kitų kalbų – viską apdoroja vienas bendras API galinis taškas.

Izoliuotas smėlio dėžės vykdymas

Kiekvienas pateikimas vykdomas branduolio lygio smėlio dėžėje su griežtais procesoriaus laiko, atminties ir procesų limitais, užkertant kelią trikdžiams tarp lygiagrečių vykdymų.

Paprastas HTTP JSON API

Sukurk pateiktį su šaltinio kodu ir kalbos ID, naudodamas vieną POST užklausą, ir apklausk arba sinchroniškai palauk verdikto, išvesties ir vykdymo laiko statistikos.

Autentifikavimas ir autorizavimas

Apsaugokite API naudodami konfigūruojamas autentifikavimo ir autorizavimo žetonų antraštes, užtikrindami kontroliuojamą prieigą tik patikimiems klientams.

Asinchroninis vykdytojų telkinys

Atskiras darbinis procesas ištuština vykdymo eilę iš Redis, todėl API serveris išlieka greitai reaguojantis esant didelėms pateikimo apkrovoms.

Integruotas spartos ribojimas

Užklausų ribojimas klientui gali būti sukonfigūruotas siekiant užkirsti kelią vienam kvietėjui užpildyti vykdymo telkinį bendroje diegimo aplinkoje.

Kodėl verta naudoti Judge0 CE Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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