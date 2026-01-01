Įdiek Judge0 CE vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo vykdymo API, kuri kompiliuoja ir vykdo pateiktis daugiau nei 60 programavimo kalbų izoliuotoje smėlio dėžėje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Judge0 CE
Judge0 CE yra atvirojo kodo internetinė vertinimo sistema, kuri teikia paprastą HTTP JSON API, skirtą kompiliuoti ir vykdyti pirminį kodą daugiau nei 60 programavimo kalbų, įskaitant C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust ir Ruby. Kiekvienas pateikimas yra kompiliuojamas ir vykdomas visiškai izoliuotoje, resursais apribotoje smėlio dėžėje, naudojant Linux branduolio vardų sritis ir cgroups, užkertant kelią nevaldomiems procesams, atminties išsekimui ar failų sistemos pabėgimams.
Savarankiškas Judge0 talpinimas leidžia tau kurti kodavimo vertinimo platformas, konkursinio programavimo vertinimo sistemas ar edukacinius įrankius, nepasikliaujant trečiųjų šalių vykdymo paslaugomis. Tu valdai API, kontroliuoji užklausų limitus ir visus pateikimo duomenis laikai savo VPS. CE leidimas yra nemokamas ir licencijuotas MIT licencija, be jokių mokesčių už vykdymą, nepriklausomai nuo apimties.
Pagrindinės Judge0 CE savybės
60+ kalbų palaikymas
Vykdyk pateikimus C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby ir dešimtimis kitų kalbų – viską apdoroja vienas bendras API galinis taškas.
Izoliuotas smėlio dėžės vykdymas
Kiekvienas pateikimas vykdomas branduolio lygio smėlio dėžėje su griežtais procesoriaus laiko, atminties ir procesų limitais, užkertant kelią trikdžiams tarp lygiagrečių vykdymų.
Paprastas HTTP JSON API
Sukurk pateiktį su šaltinio kodu ir kalbos ID, naudodamas vieną POST užklausą, ir apklausk arba sinchroniškai palauk verdikto, išvesties ir vykdymo laiko statistikos.
Autentifikavimas ir autorizavimas
Apsaugokite API naudodami konfigūruojamas autentifikavimo ir autorizavimo žetonų antraštes, užtikrindami kontroliuojamą prieigą tik patikimiems klientams.
Asinchroninis vykdytojų telkinys
Atskiras darbinis procesas ištuština vykdymo eilę iš Redis, todėl API serveris išlieka greitai reaguojantis esant didelėms pateikimo apkrovoms.
Integruotas spartos ribojimas
Užklausų ribojimas klientui gali būti sukonfigūruotas siekiant užkirsti kelią vienam kvietėjui užpildyti vykdymo telkinį bendroje diegimo aplinkoje.
Kodėl verta naudoti Judge0 CE Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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