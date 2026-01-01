Įdiek Domoticz vienu spustelėjimu.
Lengva atvirojo kodo namų automatizavimo sistema, skirta išmaniesiems namų įrenginiams stebėti ir valdyti.
Rinkis VPS planą Domoticz
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Domoticz
„Domoticz“ yra lengvas namų automatizavimo serveris, kuris leidžia tau stebėti ir valdyti platų išmaniųjų namų įrenginių asortimentą – jungiklius, jutiklius, termostatus, energijos skaitiklius, orų stotis ir dar daugiau – viską iš vienos žiniatinklio sąsajos. Jis palaiko šimtus aparatinės įrangos protokolų ir integracijų, įskaitant Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 skaitiklius ir MQTT, todėl jis suderinamas su daugeliu populiarių išmaniųjų namų ekosistemų.
Paleidus „Domoticz“ savo VPS serveryje, tu visiškai kontroliuoji savo automatizavimo taisykles, istorinius jutiklių duomenis ir įrenginių prieigą – be priklausomybės nuo debesies, be prenumeratos mokesčių ir be privatumo rizikos iš trečiųjų šalių paslaugų. Dėl mažo resursų poreikio jis puikiai tinka nuolatiniam diegimui kukliame VPS serveryje.
Pagrindinės Domoticz savybės
Kelių protokolų įrenginių palaikymas
Prijunk Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT ir šimtus kitų aparatinės įrangos protokolų iš vienos vieningos sąsajos.
Automatizavimo taisyklių variklis
Kurk automatizavimo taisykles, veikiančias pagal laiką, įvykius ir jutiklius, nerašant kodo, ir užtikrink, kad tavo namai veiktų pagal tavo tvarkaraštį.
Energijos stebėjimas
Stebėkite elektros, dujų ir vandens suvartojimą realiuoju laiku, pasitelkdami integruotą grafikų atvaizdavimą ir istorinių duomenų saugyklą, kurią palaiko SQLite.
Orų ir jutiklių prietaisų skydeliai
Vizualizuok temperatūros, drėgmės, vėjo, lietaus ir oro kokybės duomenis iš vietinių jutiklių arba internetinių orų tarnybų pritaikomuose prietaisų skydeliuose.
Pritaikyta įvairiems įrenginiams sąsaja
Pasiek ir valdyk visus įrenginius iš bet kurios naršyklės ar mobiliojo įrenginio, su pasirenkamais tiesioginiais pranešimais per trečiųjų šalių paslaugas.
Įskiepių ir scenarijų palaikymas
Išplėsti funkcionalumą naudojant Python papildinius ir Lua skriptus, siekiant integruoti pritaikytą aparatinę įrangą, API arba sudėtingą automatizavimo logiką.
Kodėl verta naudoti Domoticz Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.