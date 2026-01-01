Iki 69 % nuolaida Domoticz

Įdiek Domoticz vienu spustelėjimu.

Lengva atvirojo kodo namų automatizavimo sistema, skirta išmaniesiems namų įrenginiams stebėti ir valdyti.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Domoticz vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Domoticz

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Domoticz

„Domoticz“ yra lengvas namų automatizavimo serveris, kuris leidžia tau stebėti ir valdyti platų išmaniųjų namų įrenginių asortimentą – jungiklius, jutiklius, termostatus, energijos skaitiklius, orų stotis ir dar daugiau – viską iš vienos žiniatinklio sąsajos. Jis palaiko šimtus aparatinės įrangos protokolų ir integracijų, įskaitant Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 skaitiklius ir MQTT, todėl jis suderinamas su daugeliu populiarių išmaniųjų namų ekosistemų.

Paleidus „Domoticz“ savo VPS serveryje, tu visiškai kontroliuoji savo automatizavimo taisykles, istorinius jutiklių duomenis ir įrenginių prieigą – be priklausomybės nuo debesies, be prenumeratos mokesčių ir be privatumo rizikos iš trečiųjų šalių paslaugų. Dėl mažo resursų poreikio jis puikiai tinka nuolatiniam diegimui kukliame VPS serveryje.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Domoticz savybės

Kelių protokolų įrenginių palaikymas

Prijunk Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT ir šimtus kitų aparatinės įrangos protokolų iš vienos vieningos sąsajos.

Automatizavimo taisyklių variklis

Kurk automatizavimo taisykles, veikiančias pagal laiką, įvykius ir jutiklius, nerašant kodo, ir užtikrink, kad tavo namai veiktų pagal tavo tvarkaraštį.

Energijos stebėjimas

Stebėkite elektros, dujų ir vandens suvartojimą realiuoju laiku, pasitelkdami integruotą grafikų atvaizdavimą ir istorinių duomenų saugyklą, kurią palaiko SQLite.

Orų ir jutiklių prietaisų skydeliai

Vizualizuok temperatūros, drėgmės, vėjo, lietaus ir oro kokybės duomenis iš vietinių jutiklių arba internetinių orų tarnybų pritaikomuose prietaisų skydeliuose.

Pritaikyta įvairiems įrenginiams sąsaja

Pasiek ir valdyk visus įrenginius iš bet kurios naršyklės ar mobiliojo įrenginio, su pasirenkamais tiesioginiais pranešimais per trečiųjų šalių paslaugas.

Įskiepių ir scenarijų palaikymas

Išplėsti funkcionalumą naudojant Python papildinius ir Lua skriptus, siekiant integruoti pritaikytą aparatinę įrangą, API arba sudėtingą automatizavimo logiką.

Kodėl verta naudoti Domoticz Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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n8n

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