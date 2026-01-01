Įdiek Appsmith vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma vidiniams įrankiams, administravimo skydeliams ir informacijos suvestinėms kurti, derindama intuityvias funkcijas ir greitį.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Appsmith
„Appsmith“ yra pirmaujanti atvirojo kodo mažai kodo platforma, kuri leidžia kūrėjams per kelias valandas, o ne savaites, kurti pritaikytus vidinius įrankius, administravimo skydelius ir informacijos suvestines. Vilkimo ir numetimo valdiklių biblioteka, vietinės jungtys daugiau nei 25 duomenų bazėms ir visapusiškas „JavaScript“ palaikymas verslo logikai reiškia, kad gali paleisti veikiančias programas, nekonstruodamas priekinės dalies nuo nulio arba nelaukdamas inžinerinių ciklų.
Savarankiškai talpindamas „Appsmith“ savo VPS serveryje, išlaikai duomenų bazės kredencialus, API raktus ir jautrius verslo duomenis visiškai tavo infrastruktūroje. Nėra mokesčių už vartotoją, jokie duomenys nepalieka tavo tinklo, o tu visiškai kontroliuoji prieigos politiką, atsarginių kopijų strategijas ir mastelio keitimą, augant tavo vidinių įrankių portfeliui.
Pagrindinės Appsmith savybės
Vizualus intuityvus kūrimo įrankis
Kurk sąsajas iš daugiau nei 45 paruoštų valdiklių, įskaitant lenteles, diagramas, formas ir žemėlapius, kad kūrėjai galėtų kurti patobulintus vidinius įrankius, nerašydami priekinės sąsajos kodo.
25+ duomenų bazės jungtys
Tiesiogiai prisijunk prie PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch ir dar daugiau, taip pat prie bet kurios REST ar GraphQL API, suteikdamas tau tiesioginę prieigą prie visos tavo duomenų sistemos iš vienos platformos.
JavaScript verslo logika
Rašyk pasirinktinį JavaScript šalia vizualinių komponentų, kad tvarkytum sudėtingas duomenų transformacijas, sąlyginę logiką ir kelių žingsnių darbo eigas, kurių negali išreikšti be kodo įrankiai.
Git versijų valdymas
Sekite programos kodo pakeitimus Git sistemoje, sudarydami sąlygas kodo peržiūroms, grąžinimams ir bendradarbiavimo kūrimo procesams, kurie įdiegia programinės įrangos inžinerijos discipliną vidiniams įrankiams.
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė
Priskirkite detalius leidimus programos, puslapio ir valdiklio lygmeniu, kad tinkami žmonės galėtų peržiūrėti ar redaguoti kiekvieną įrankį, neatskleidžiant jautrių operacijų visai organizacijai.
Kodėl verta naudoti Appsmith Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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