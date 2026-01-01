Įdiek Mealie vienu spustelėjimu.
Savitarnos receptų tvarkyklė, kuri importuoja receptus iš bet kurio URL ir paverčia juos savaitės valgiaraščiais su pirkinių sąrašais.
Rinkis VPS planą Mealie
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mealie
Mealie yra savarankiškai talpinama receptų tvarkyklė, kuri vienu paspaudimu importuoja receptus iš bet kurios svetainės, pašalindama reklamas ir nereikalingą informaciją, kad švarūs, ieškomi receptai būtų nuolat saugomi jūsų serveryje. Ji organizuoja receptus pagal žymas ir virtuvę, automatiškai keičia porcijų dydį ir rodo maistinę informaciją – visa tai mobiliesiems pritaikytu gaminimo režimu.
Savarankiškas Mealie talpinimas reiškia, kad jūsų receptų kolekcija išliks net ir uždarius svetaines ar keičiantis platformoms, visi namų ūkio nariai gali pasiekti tą pačią biblioteką, o savaitinis valgiaraščio planavimas sugeneruoja konsoliduotus pirkinių sąrašus be jokių prenumeratos mokesčių.
Pagrindinės Mealie savybės
Vienu paspaudimu įkelti
Įklijuokite bet kokio recepto nuorodą ir Mealie automatiškai išskiria ingredientus bei instrukcijas, sutaupydama valandas rankinio kopijavimo.
Valgio planavimo kalendorius
Nuvilkite receptus į savaitės kalendorių ir vienu paspaudimu sugeneruokite bendrą pirkinių sąrašą visiems suplanuotiems patiekalams.
Recepto mastelio keitimas
Koreguok porcijų dydžius ir visi ingredientų kiekiai persiskaičiuoja akimirksniu – nereikia jokio rankinio skaičiavimo.
Namų ūkio dalijimasis
Kelių vartotojų palaikymas leidžia kiekvienam šeimos nariui naršyti tą pačią receptų biblioteką ir prisidėti prie valgiaraščio.
Nuolatinė talpa
Tavo VPS serveryje saugomi receptai išlieka pasiekiami net tada, kai originalios svetainės pasikeičia, pašalina turinį arba tampa nepasiekiamos.
Kodėl verta naudoti Mealie Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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