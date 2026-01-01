Įdiek Open Archiver vienu spustelėjimu.
Atitikties lygio atvirojo kodo el. pašto archyvavimas, skirtas Gmail, Microsoft 365, IMAP ir PST importavimui, su viso teksto paieška.
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Ką gali kurti su Open Archiver
„Open Archiver“ yra savarankiškai valdoma, atitikties lygio el. pašto archyvavimo platforma, kuri priima pranešimus iš „Gmail“, „Microsoft 365“, bendrųjų IMAP serverių ir didelių PST ar MBOX failų į vietinį, apsaugotą nuo klastojimo archyvą. El. laiškai saugomi standartiniu .eml formatu, deduplikuojami, užšifruojami saugykloje ir indeksuojami „Meilisearch“, o „Apache Tika“ analizuoja priedus, kad kiekvienas žodis PDF, „Word“ dokumentuose ir skaičiuoklėse taptų akimirksniu ieškomas.
Savarankiškai valdant „Open Archiver“, kiekvienas pranešimas, priedas ir prieigos žurnalas lieka jūsų pačių infrastruktūroje, tuo pačiu atitinkant saugojimo, teisinio sulaikymo ir audito reikalavimus, kurie yra būtini reguliuojamoms pramonės šakoms. Failų maišos sumos aptinka klastojimą, saugojimo politikos automatizuoja gyvavimo ciklo valdymą, o nekintamas audito žurnalas registruoja kiekvieną prieigą.
Pagrindinės Open Archiver savybės
Universalus el. pašto įkėlimas
Galima prisijungti prie „Gmail“, „Microsoft 365“, bendrųjų IMAP pašto dėžučių, PST archyvų, MBOX failų arba suglaudintų .eml eksportų vienkartinėms migracijoms ir nuolatiniam sinchronizavimui realiuoju laiku.
Ieškoti prieduose
„Meilisearch“ indeksuoja kiekvieno el. laiško turinį, o „Apache Tika“ išskiria tekstą iš PDF, DOCX, XLSX ir kitų priedų, kad paieškos apimtų ir dokumentų vidų.
Nepakeičiama saugykla
Kiekvienas archyvuotas el. laiškas ir priedas maišos koduojamas įkėlimo metu, užšifruojamas saugojimo metu ir patvirtinamas vientisumo ataskaita, kad bet koks pakeitimas būtų nedelsiant aptiktas.
Saugojimas ir audito seka
Išsamios duomenų saugojimo politikos automatizuoja gyvavimo ciklo valdymą, o nekintamas audito žurnalas fiksuoja, kas, kada ir kokius pranešimus pasiekė, atitikties ataskaitoms.
Prijungiama saugykla
Galite saugoti archyvuotus el. laiškus vietinėje VPS failų sistemoje arba bet kurioje su S3 suderinamoje objektų saugyklos posistemėje, pvz., AWS S3 ar MinIO, nepakeitus diegimo.
Gijos rekonstrukcija
Pokalbių aptikimas sugrupuoja atsakymus ir persiuntimus į išsamias gijas, kad tyrėjai galėtų peržiūrėti visą bet kokio pranešimo kontekstą viename rodinyje.
Kodėl verta naudoti Open Archiver Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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