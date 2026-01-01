Įdiek Pingvin Share vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama „WeTransfer“ alternatyva, skirta dalintis bet kokio dydžio failais naudojant saugias, riboto galiojimo nuorodas su apsauga slaptažodžiu ir be trečiųjų šalių saugyklos.
Rinkis VPS planą Pingvin Share
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.
Ką gali kurti su Pingvin Share
„Pingvin Share“ yra moderni, savarankiškai talpinama failų dalijimosi platforma, kuri suteikia tau privatumą gerbiančią alternatyvą „WeTransfer“, „Dropbox Transfer“ ir „Firefox Send“. Dalinkis bet kokio dydžio failais per saugias, laikinai galiojančias nuorodas su konfigūruojamomis galiojimo datomis, lankytojų limitais ir apsauga slaptažodžiu – visa tai neįkeliant į trečiųjų šalių serverius.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS reiškia, kad nėra failų dydžio apribojimų, nustatytų prenumeratos lygiais, jokios rizikos, kad turinys bus nuskaitytas ar ištrintas, ir visišką atitiktį duomenų saugojimo reikalavimams. Atvirkštinės dalijimosi nuorodos leidžia kitiems įkelti failus tiesiai tau, o OIDC ir LDAP integravimas palaiko įmonės autentifikavimo darbo eigas iš karto.
Pagrindinės Pingvin Share savybės
Jokių failo dydžio apribojimų
Dalinkis bet kokio dydžio failais, kurių dydį riboja tik tavo VPS disko vieta, be jokių failų ar mėnesinių perkėlimo limitų.
Saugios riboto laiko nuorodos
Nustatyk galiojimo pabaigos datas ir lankytojų limitus kiekvienam bendrinimui, kad nuorodos automatiškai nustotų veikti, kai bus įvykdytos tavo pasirinktos sąlygos.
Slaptažodžio apsauga
Apsaugok jautrius bendrinamus failus slaptažodžiu, kad tik numatyti gavėjai galėtų pasiekti atsisiųstus failus.
Atvirkštinės akcijos
Generuok įkėlimo nuorodas, kurios leidžia kitiems siųsti failus tiesiai tau, nereikalaujant paskyros arba atskleidžiant tavo saugyklą.
Įmonės autentifikavimas
OIDC ir LDAP integracija leidžia organizacijoms naudoti esamus tapatybės teikėjus centralizuotam prieigos valdymui.
Kodėl verta naudoti Pingvin Share Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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